Carmen Harra descifrează misterele Noului An „eliberator”

15:30

Cristina Spărat iubește din nou! Chiar radiază acum, când noul iubit e doar cu ochii pe ea. Cum arată cel care i-a furat inima ”Reginei R&B”? ”Viața e frumoasă!” Acesta a fost mesajul Cristinei Spătar […] The post Cum arată iubitul misterios al Cristinei Spătar! S-a afișat cu el în prima zi a noului an appeared first on Cancan.ro.