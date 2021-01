Declaraţie de presă susţinută la MAI de comisar-şef de poliţie Monica Dajbog, la ora 12,00

21:50

Restricţii de circulaţie de la ora 18:00 pentru o parte a Franţei şi în continuare de la ora 20:00 pentru restul francezilor au intrat în vigoare în primul weekend al noului an care a început sub auspicii sumbre, pe fondul criticilor faţă de lentoarea campaniei de vaccinare, relatează AFP şi La Tribune.Pentru a face faţă situaţiei epidemiologice îngrijorătoare în estul ţării şi pentru a evita o nouă izbucnire a epidemiei, restricţiile de circulaţie au fost înăsprite începând de sâmbătă în 15 departamente: Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Ničvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Vosges şi Territoire de Belfort. Astfel, aproximativ 6 milioane de francezi nu vor mai putea ieşi din locuinţe după ora 18:00 decât cu derogări."Au fost adăugate două ore de restricţionări, ceea ce va avea cu siguranţă un impact pozitiv între două şi trei săptămâni, dar probabil foarte modest", a apreciat sâmbătă la BFMTV Frederic Adnet, şeful serviciului de urgenţă al unui spital din Bobigny. Unii aleşi din estul ţării cer măsuri mai restrictive, până la reintroducerea carantinei pe plan local. Bunăoară primarul oraşului Nancy, Mathieu Klein. El consideră că "restricţionarea circulaţiei este o măsură care mi se pare relativ tardivă şi poate insuficientă, dar să sperăm că va avea efect" într-un interviu acordat sâmbătă pentru Franceinfo.Ultimele bilanţuri ale Ministerului Sănătăţii francez publicate vineri seara arată o uşoară scădere a numărului pacienţilor spitalizaţi şi aflaţi la reanimare decât în zilele precedente, dar numărul noilor cazuri zilnice este în continuare ridicat, cu aproape 20.000 de contaminări semnalate zilnic în ultimele două zile."Primele luni ale anului vor fi dificile", cu o epidemie care va dura "cel puţin până în primăvară", avertizase preşedintele Emmanuel Macron joi seara în urările sale adresate francezilor. Fto: (c) Charles Platiau/REUTERSEl şi-a exprimat totuşi "speranţa" pentru 2021 în legătură cu vaccinarea, promiţând că nu va lăsa ca o anume "lentoare nejustificată să se instaleze", dar criticile cu privire la aceasta nu slăbesc."Întreaga comunitate din domeniul sănătăţii nu înţelege de ce există o asemenea discrepanţă în raport cu Germania: Germania vaccinează 20.000 de persoane pe zi, la noi 50 de persoane sunt vaccinate zilnic", a denunţat sâmbătă la BFMTV profesorul Mehdi Mejdoubi, de la centrul spitalicesc din Valenciennes. "Trebuie lansate vaccinodromuri, este singura soluţie de vaccinare rapidă", a pledat el.Pentru a încerca să liniştească populaţia, ministrul sănătăţii Olivier Veran a anunţat joi că lucrătorii din sănătate de 50 de ani şi de peste această vârstă vor putea fi vaccinaţi începând de luni, devansându-se termenul pentru ei cu câteva săptămâni, dar aceasta nu a fost suficient pentru a calma criticile. Foto: (c) Thomas Samson/Pool via REUTERS"Este aiuritor. Nu există nimic organizat", a criticat vineri seara la LCI Martin Blachier, medic de sănătate publică. "Dacă vreodată s-ar dori ratarea campaniei de vaccinare nu s-ar proceda altfel", a adăugat el, denunţând "cel mai mare fiasco care a existat vreodată în domeniul sănătăţii", "fiasco pe plan logistic şi al comunicări".Criticile vizează în special procedurile instituite în căminele de bătrâni (din sistemul Ehpads), unde vaccinarea a început prima, cu o vizită prevaccinală pentru a decela eventuale contraindicaţii şi a primi consimţământul persoanelor respective.Consiliul ştiinţific a declarat în această săptămână că se teme de un probabil salt "necontrolat" în următoarele săptămâni, în special cu ocazia sărbătorilor de sfârşit de an. Organizarea petrecerilor clandestine pentru venirea Noului An a provocat de altfel o anumită nelinişte, în special după petrecerea gigantică rave din Lieuron, în Bretagne. AGERPRES/(AS-editor:Lilia Traci, editor online: Andreea Preda)