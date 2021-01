Coronavirus România 3 ianuarie. Câte persoane s-au infectat în ultimele 24 de ore

20:40

O poveste precum cea din celebru film „Hachiko” a avut loc în orașul Nuevo Laredo, statul Tamaulipas, unde un câine și-a așteptat o lună stăpânul bolnav de COVID în fața spitalului, fără să știe că […] The post Poveste desprinsă din filme! Un cățel și-a așteptat o lună stăpânul bolnav de COVID în fața spitalului appeared first on Cancan.ro.