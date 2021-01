Oana Zăvoranu vrea copii! Iubitul Alex Ashraf a făcut anunțul: ”Curând!”

23:40

Anul care tocmai s-a retras din peisaj ne-a ferit de cutremure majore, dar ne-a dat virusul care a înspăimântat lumea! Pentru noul an, vaccinul anti-COVID își va face, sperăm cu toții, treaba! Cât despre seisme, […]