Auto: Carlos Sainz, victorios în prima etapă a Raliului Dakar 2021

Actorul şi regizorul Mel Gibson s-a născut la 3 ianuarie 1956, la Peekskill, New York. La scurt timp după izbucnirea războiului din Vietnam, s-a mutat împreună cu familia în Australia. O parte a copilăriei a petrecut-o la Sydney, unde a studiat la Colegiul catolic Sf. Leo. A terminat studiile liceale la Liceul de băieţi din Asquith, New South Wales, Australia.După absolvirea liceului, şi-a dorit să devină jurnalist, însă ulterior s-a înscris la Institutul Naţional de Artă Dramatică din Sydney (NIDA), unde a fost acceptat, deşi nu avea o experienţă în domeniul actoriei, potrivit biography.com. La scurt timp, a debutat pe scenă cu o producţie a NIDA - ''Romeo şi Julieta'', iar debutul pe ecran l-a avut în ''Summer City '' (1977).După terminarea cursurilor Institutului Naţional de Artă Dramatică din Sydney, s-a alăturat Companiei de Teatru South Australia, unde a jucat în producţii clasice precum ''Oedip'' şi ''Henry IV''. După ce a cucerit scena, Gibson a încercat să capteze publicul şi pe marele ecran, primul său rol fiind în serialul australian ''The Sullivans'' (1976-1983).În 1979, a jucat în peliculele: ''Tim'' - o dramă în care a avut rolul unui retardat care se îndrăgosteşte şi ''Mad Max''- unde a jucat rolul unui poliţist din viitor, într-o lume aproape distrusă de un război nuclear. Pentru interpretarea din ''Tim'', a câştigat Premiul Institutului Australian de Film pentru cel mai bun actor, potrivit imdb.com, în timp ce ''Mad Max'' a devenit cel mai mare succes comercial al filmului australian, ce a adus încasări de peste 100 milioane de dolari la nivel mondial. Acestea au fost urmate de drama ''Gallipoli'' (1981), care i-a adus un al doilea Premiu al Institutului Australian de Film. Mai târziu în acelaşi an, a jucat în producţia ''Mad Max 2: The Road Warrior''. Succesul filmului l-a făcut să fie considerat drept un star internaţional.A urmat pelicula ''The Year of Living Dangerously'' (1982), unde a jucat alături de actriţa Sigourney Weaver. Debutul american l-a avut cu rolul din pelicula ''The River'' (1984), considerată un real succes, aceasta obţinând şi patru nominalizări la Oscar. În 1985, a revenit în Australia pentru a juca în ''Mad Max: Beyond Thunderdome'', alături de cântăreaţa Tina Turner.După o scurtă pauză, a revenit pe marele ecran cu filmul "Lethal Weapon" (1987), succes care l-a determinat să joace şi în continuările filmului - "Lethal Weapon 2" (1989), "Lethal Weapon 3" (1992) şi "Lethal Weapon 4" (1998).Pelicula "Hamlet" (1990) a regizorului Franco Zeffirelli i-au adus actorului o performanţă notabilă. În perioada care a urmat a jucat în filmele "Air America" (1990) şi "Forever Young" (1992), pelicule prost primite de public în anii '90.Debutul regizoral şi l-a făcut în 1993 cu filmul "The Man Without a Face". În 1995, a realizat cel mai de suflet proiect al său, în care a semnat regia şi în care a interpretat rolul principal - pelicula "Braveheart". Filmul a triumfat la Oscar, câştigând cinci premii, inclusiv pentru cel mai bun film şi pentru cel mai bun regizor. La finele anilor '90, a jucat în filmele "Ransom" (1996), alături de Renee Russo şi Gary Sinise, "Conspiracy Theory" (1997), alături de Julia Roberts şi "Payback" (1999).În anul 2000, a jucat rolul principal în pelicula "The Patriot", unde a interpretat rolul unui fost erou al războiului franco-indian, care nu mai vrea să lupte şi în Revoluţia americană împotriva Imperiului Britanic, dar care descoperă că singurul mod de a-şi apăra familia este de a lupta pentru libertatea unei naţiuni tinere. În acelaşi an, a jucat în comedia romantică "What Women Want", alături de Helen Hunt, Lauren Holly şi Bette Midler. Doi ani mai târziu, a ţinut capul de afiş al unui alt film de succes, "Signs", unde a interpretat rolul unui fermier din Pennsylvania, a cărui viaţă ia o turnură neaşteptată, când nişte cercuri imense apar în lanurile de porumb.Mel Gibson a revenit la scaunul de regizor pentru următorul său proiect, un film ambiţios despre ultimele ore din viaţa lui Iisus Hristos, intitulat "The Passion of the Christ" (2004). Blockbuster-ul a ţinut prima pagină a ziarelor pentru adaptarea sa controversată a Răstignirii lui Iisus. Următorul proiect al său a fost "Apocalypto", lansat în decembrie 2006 şi s-a axat pe declinul civilizaţiei Maya.În anii care au urmat, Gibson s-a retras oarecum din atenţia publică. A fost producător pentru documentarul "Another Day in Paradise" (2008) şi producător executiv pentru miniseria "Carrier", a postului de televiziune PBS. După ani de regie şi producţii, Gibson a revenit în 2010 în faţa camerelor, cu producţia "Edge of Darkness" în care a jucat rolul unui poliţist care investiga moartea fiicei sale.În 2011, a jucat în filmul "Beaver", alături de Jodie Foster, în care a interpretat rolul unui depresiv care-şi revine cu ajutorul unei păpuşi-castor. A revenit la genul filmului de acţiune pentru următoarele patru roluri: "Get the Gringo" (2012), "Machete Kills" (2013), "Mad Max: Fury Road" (2014) şi "The Expendables 3" (2014), în încercarea de a regăsi faima care l-a consacrat la începutul carierei.În 2014, a primit, în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Karlovy Vary, premiul Globul de Cristal, în semn de recunoaştere a extraordinarei sale contribuţii în cinematografia mondială.În 2015, a fost regizor artistic pentru producţia chineză ''The Bombing'', despre cel de-al Doilea Război Mondial, în care cunoscutul actor Bruce Willis a interpretat unul din rolurile principale. Tot în 2015 a regizat pelicula "Hacksaw Ridge" pentru care a fost şi distins cu premiul pentru regie la gala Hollywood Film Awards.A mai jucat în peliculele: "Dragged Across Concrete" (2018), "The Professor and the Madman" (2019), "Force of Nature" (2020). În luna aprilie 2020 a fost internat o săptămână într-un spital din Los Angeles după ce a contractat noul coronavirus. AGERPRES (Documentare - Suzana Cristache Drăgan; editor: Ruxandra Bratu)