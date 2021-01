VIDEO | 74 de ucraineni, rămași peste două ore în telescaunul defect. 13 copii și 3 gravide printre ei

16:20

Dintre cei aproape un milion de israelieni vaccinați împotriva coronavirusului până acum, aproximativ 240 au fost diagnosticați cu virusul la câteva zile după ce au fost vaccinați, potrivit alephnews.ro, care citează The Times of Israel. Cifra subliniază necesitatea ca indivizii să continue să se protejeze săptămâni după ce au fost inoculați, deoarece organismul are nevoie […]