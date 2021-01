Accident tragic! Șapte copii și doi adulți au decedat în urma unui impact puternic. Mașina a fost mistuită de flăcări

14:50

Monica Hill, Cristina Ich și Alex Pițurcă par să aibă mai multe lucruri în comun decât ar crede lumea. De când cu „escapada ” de la munte a lui Piți Jr. cu focoasa brunetă […] The post Alex Pițurcă, „mărul discordiei” între Cristina ICH și Monica Hill?! Fosta lui Botezatu: „Mie doar ăștia luați îmi plac” appeared first on Cancan.ro.