Mugur Mihăescu, ceartă în direct cu Iulian Bulai, în scandalul TVR: "Să-ți fie rușine! Vai de steaua voastră de comuniști. Du-te, bă, dispari!"

In emisiunea Esential de duminica, la Antena 3, psihologul criminalist Tudorel Butoi a explicat ce se va intampla in anul 2021, in Romania, din perspectiva criminalistica. Acesta a povestit ca interlopii se vor apropia mai mult de scena politica: "Lumea interlopă și-a dat mâna cu gulerele albe"