VIDEO | A murit interpretul celebrei melodii „You Never Walk Alone”. Gerry Marsden avea 78 de ani

Cântărețul britanic Gerry Marsden, cel care a făcut faimoasă în întreaga lume piesa „You Never Walk Alone”, în 1963, împreună cu trupa sa „Gerry and the Pacemakers”, a decedat duminică, la vârsta de 78 de ani, a anunțat BBC. Compusă de Richard Rodgers și Oscar Hammerstein cu aproape două decenii mai devreme, melodia „You Never […]

