Marea Britanie: Liderul opoziţiei laburiste Keir Starmer cere un lockdown în întreaga Anglie

10:00

Muzicianul britanic Gerry Marsden, care a cunoscut celebritatea în anii '60 ca solist al formaţiei Gerry And The Pacemakers, a decedat, a anunţat familia sa duminică, relatează DPA."Gerry a murit în cursul dimineţii zilei de azi după o scurtă suferinţă care nu a avut nicio legătură cu COVID-19. Soţia sa, fiicele şi nepoţii sunt devastaţi", a transmis duminică familia artistului într-un comunicat citat de agenţia PA. It’s with a very heavy heart after speaking to the family that I have to tell you the Legendary Gerry Marsden MBE after a short illness which was an infection in his heart has sadly passed away. Sending all the love in the world to Pauline and his family. You’ll Never Walk Alone pic.twitter.com/Ezd9WcdeQK— Pete Price (@PeteCityPrice) January 3, 2021 Prezentatorul radio Pete Price, un prieten al muzicianului, scrisese anterior pe Twitter despre moartea lui Marsden, la vârsta de 78 de ani. Managerul artistului, Robert Pratt, a confirmat de asemenea decesul, potrivit Sky News. Una dintre cele mai cunoscute piese ale grupului înfiinţat la Liverpool, ale cărui prime trei single-uri au devenit hituri care au ajuns în fruntea topurilor din Marea Britanie, este piesa "You'll Never Walk Alone".Cântecul a fost imnul clubului englez de fotbal Liverpool FC timp de decenii şi poate fi adesea auzit şi pe alte stadioane de fotbal. Gerry’s voice accompanied our biggest nights. His anthem bonded players, staff and fans around the world, helping create something truly special ️You’ll Never Walk Alone ️ pic.twitter.com/KE0tjClfqL— Liverpool FC (@LFC) January 3, 2021 Liverpool FC i-a adus un omagiu lui Marsden, duminică, pe Twitter. "Cu mare tristeţe aflăm despre trecerea în nefiinţă a lui Gerry Marsden", a scris clubul. "Cuvintele lui Gerry vor trăi pentru totdeauna alături de noi. Nu vei fi niciodată singur", se mai arată în mesaj, cu referire la titlul melodiei. It is with such great sadness that we hear of Gerry Marsden’s passing.Gerry’s words will live on forever with us. You’ll Never Walk Alone ️ pic.twitter.com/5W4yspmLRV— Liverpool FC (@LFC) January 3, 2021 Formaţia Gerry And The Pacemakers a avut origini comune cu grupul mai bine cunoscut din Liverpool, de pe aşa-numita scenă Merseybeat, The Beatles, dar şi acelaşi manager, Brian Epstein, şi acelaşi producător, George Martin. Alte hit-uri ale trupei au fost "How Do You Do It?" şi "I Like It". AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor: Ana Bîgu, editor online: Gabriela Badea)