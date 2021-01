A murit interpretul celui mai cunoscut imn din fotbal, „You’ll Never Walk Alone”

Gerry Marsden, solistul trupei „Gerry and the Pacemakers”, cel care a făcut cunoscut unul dintre cele mai frumoase imnuri din fotbal, „You'll Never Walk Alone”, a decedat duminică, la vârsta de 78 de ani.Fiica lui Gerry Marsden, Yvette, a declarat că fost la spital de „Boxing Day”, iar testele au arărat că a avut o infecție gravă a sângelui care a ajuns la inimă. „A fost o boală care a apărut din scurt și s-a întâmplat totul prea rapid. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor