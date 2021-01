Gianluca Vacchi, hairstylistul fiicei sale. Miliardarul a strâns aproape șase milioane de vizualizări la o filmare în care își tunde fetița

08:00

În urmă cu cinci ani, Bill Gates intuia pandemia de coronavirus, cu care se confruntă acum întreaga lume, iar în Statele Unite situația este agravantă. Ce spune acum fondatorul Microsoft despre era post-coronavirus? ”Viața post […] The post Bill Gates a prezis pandemia de COVID-19 acum cinci ani! Ce spune despre era post-coronavirus appeared first on Cancan.ro.