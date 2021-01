Cozi mari în plină pandemie COVID, pentru plata taxelor. Românii s-au înghesuit să prindă reducerea de 10%

10:00

Sărbătorile ne-au adus multă voie bună, dar am intrat în Noul An şi cu câteva kilograme în plus. Nutriţionistul Şerban Damian ne spune cum să scăpăm de ele în timp record. Nu trebuie să ţinem cont decât de nişte reguli foarte simple. În teorie nu pare greu deloc, dar să vedem cum va fi când le punem în practică.