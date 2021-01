Scandal în Polonia! Mai multe personalități au fost vaccinate înaintea cadrelor medicale

09:40

Lista țărilor din Zona Galbenă este actualizată la fiecare 14 zile, în funcție de răspândirea virusului în rândul populației. Astfel, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a anunțat duminică actualizarea listei țărilor din Zona Galbenă. […] The post A fost actualizată lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Se reiau zborurile către și dinspre Marea Britanie appeared first on Cancan.ro.