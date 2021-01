Oana Zăvoranu câștigă „prima rundă” în instanță cu influencerițele

17:30

Adrian Streinu Cercel, șeful Institutului ”Matei Balș” din Capitală, a vorbit duminică despre suspiciunea unei noi tulpini a coronavirsului pe terioriul României. „Mutaţia nu este atât de importantă, nu este o mutaţie majoră, astfel încât […] The post Streinu Cercel, despre noua tulpină de coronavirus din Marea Britanie. Cât este de periculoasă appeared first on Cancan.ro.