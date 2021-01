Adriana Radu (Asociaţia 'Sexul versus Barza') - numită membru în plenul CES

18:50

Tehnicianul Sandu Tăbîrcă a fost numit, luni, antrenor coordonator la Centrul de copii şi juniori al clubului ASU Poli Timişoara, informează gruparea din Liga a II-a pe site-ul său oficial."Dezvoltarea propriei academii de copii şi juniori este una dintre priorităţile Politehnicii Timişoara. În acest context suntem încântaţi să anunţăm colaborarea cu antrenorul Sandu Tăbîrcă. Experimentatul tehnician în domeniul juvenil şi nu numai va îndeplini funcţia de antrenor coordonator la Centrul de copii şi juniori al clubului nostru", se arată pe site-ul citat.Preşedintele clubului bănăţean, Viorel-Aurel Şerban, a declarat că instalarea lui Sandu Tăbîrcă demonstrează preocuparea conducerii pentru dezvoltarea sectorului juvenil."Sunt două idei de menţionat legat de Sandu Tăbîrcă. Prima, că e un profesionist, care a lucrat în federaţie mulţi ani chiar în zona aceasta (sectorul juvenil) şi aducerea lui la club confirmă preocuparea noastră pentru dezvoltarea unei strategii serioase pentru creşterea valorii jucătorilor noştri. A doua e că şi Sandu Tăbîrcă intră în ceea ce înseamnă politica, poate nu neapărat declarată deschis, de a aduce valorile acasă. Toţi cei care la un moment dat au performat în altă parte se întorc pentru proiectul acesta de a încerca să readucem Timişoara cât mai repede cu putinţă pe harta fotbalistică a ţării. Atât din punct de vedere al primei echipe, cât şi al academiei de fotbal", a spus Şerban.La rândul său, Sandu Tăbîrcă a afirmat că nu putea refuza oportunitatea de a lucra în oraşul său natal."În primul rând pentru mine e o bucurie şi o onoare. Sunt timişorean get-beget, născut şi crescut în Timişoara. Întotdeauna am avut contact, dar, precum spune o vorbă din bătrâni - nimeni nu e profet în ţara lui - e prima oportunitate a unei colaborări în oraşul meu natal şi mă bucur foarte mult. Întotdeauna am avut contact prin jucătorii pe care i-am avut din Timişoara. Prin oamenii de fotbal. Cu Dan Alexa am o relaţie foarte bună. L-am cunoscut pe domnul Viorel Şerban... cu Paul Codrea am discutat întotdeauna, mi-a fost şi jucător la Rapid. La fel, discut cu Alin Paleacu, cu Sorin Vlaicu am fost coleg la UMT. Am avut destule legături cu cei care sunt acum în club. Am spus da pentru că e o motivaţie şi pentru mine să continui, am deja experienţa. În ultimul an şi jumătate am ajutat foarte mult un club înfrăţit cu Politehnica, Rapidul, şi am experienţa lucrului cu antrenorul şi jucătorul român. Ştiu mentalitatea, care sunt plusurile şi minusurile, şi atâta timp cât voi avea sprijin necondiţionat vom putea face paşi înainte", a declarat Sandu Tăbîrcă."Am luat un prim contact, e necesară implementarea unui concept unitar. Asta e una dintre cele mai mari probleme în România. Şi din cauza schimbărilor foarte dese nu există un program unitar şi fiecare antrenor vine cu experienţa lui proprie şi încearcă să aibă rezultate. Ceea ce nu poate funcţiona, fotbalul trebuie învăţat ca la şcoală: în etapele optime să înveţi ceea ce trebuie, ceea ce poate copilul să înveţe. Încerc să schimb puţin mentalitatea şi să arăt că se poate altceva. Va fi un proces greu, pentru că este legat de foarte multă muncă, renunţarea la unele principii proprii, de a te subordona unui concept, în care tu ai libertate de creativitate", a adăugat tehnicianul.Sandu Tăbîrcă s-a născut pe data de 11 iulie 1965, la Timişoara. A fost jucător la formaţiile Electromotor Timişoara, UMT, ASK Ybbs, SK Union Amstetten şi SV Neumarkt (ultimele trei în Austria). Ca antrenor principal le-a pregătit pe SV Neumarkt, SK Union Amstetten, Waidhofen-Ybbs, Gloria Bistriţa şi Rapid. A mai activat ca director tehnic la Universitatea Craiova, Voinţa Sibiu şi FC Braşov. Din iulie 2014 şi până în decembrie 2020 a activat în cadrul Federaţiei Române de Fotbal, îndeplinind mai multe funcţii. A fost director implementare programe de dezvoltare, antrenor federal, coordonatorul loturilor naţionale de tineret şi juniori, secretar general al Comisiei Tehnice FRF şi antrenor secund al naţionalei U21 a României.AGERPRES (AS-autor: Marius Ţone, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Ady Ivaşcu)