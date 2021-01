Eduard Novak (MTS): Strategie de dezvoltare a sportului, după modele din Austria, Ungaria şi Slovenia

09:20

Apreciat drept unul dintre cei mai mari actori ai generaţiei sale, actorul şi regizorul Robert Selden Duvall s-a născut la 5 ianuarie 1931, în San Diego, mama sa fiind actriţă, iar tatăl său ofiţer de carieră ajuns până la gradul de amiral, indică imdb.com şi rottentomatoes.com.A studiat actoria la Principia College, instituţie pe care a absolvit-o în 1953, după care a activat în armată timp de doi ani. Au urmat anii dedicaţi studierii teatrului, sub coordonarea lui Sanford Meisner, la ''The Neighborhood Playhouse School of the Theatre'' în New York. A fost distribuit de Meisner în producţia piesei ''The Midnight Caller'' de Horton Foote, potrivit imdb.com.Primul său mare rol s-a regăsit în distribuţia producţiei ''To Kill a Mockingbird'' (1962). Debutul său avusese loc în 1956 în pelicula ''Somebody Up There Likes Me''.Parcursul carierei sale pe scenele din New York a însemnat o expunere extraordinară pentru cel care avea să obţină în 1965 o distincţie Obie. A interpretat în ''The Chase'' a lui Arthur Penn şi în ''Countdown'' a lui Robert Altman, precum şi în ''The Rain People'' (1969) în regia lui Francis Ford Coppola, indică imdb.com.A fost primul care a întruchipat personajul maiorul Frank Burns în comedia lui Altman despre războiul din Coreea - ''M.A.S.H.'' (1970). A colaborat cu regizorul George Lucas, la debutul acestuia din urmă, ''THX 1138'' (1971). Colaborează din nou cu regizorul Francis Ford Coppola la producţia ''The Godfather'' (1972), interpretare pentru care primeşte prima sa nominalizare la Oscar, potrivit portalului citat anterior.Duvall a cunoscut o perioadă plină, cu roluri care îl consacră drept unul dintre cei mai căutaţi actori ai industriei, precum ''French Connection'' (1971), ''Tomorrow'' (1972), ''The Godfather: Part II'' (1974), ''The Killer Elite'' (1975), ''Network'' (1976), ''The Seven-Per-Cent Solution'' (1976), ''The Eagle Has Landed'' (1976). Rolul colonelului locotenent Kilgore din pelicula lui Coppola ''Apocalypse Now'' (1979) a sedimentat şi mai pregnant locul său în industria filmului, obţinând cea de-a doua nominalizare a sa la Oscar. Este nominalizat la prestigioasele statuete ale Academiei Americane de Film pentru interpretările din ''The Great Santini'' (1979) şi ''Tender Mercies'' (1983), obţinând Oscarul pentru rolul din cea din urmă producţie.A interpretat personajul Gus McCrae în seria televizată ''Lonesome Dove'' (1989), pentru care a fost nominalizat la premiile Emmy. A făcut parte din distribuţia filmelor ''Stalin'' (1992) şi ''The Man Who Captured Eichmann'' (1996).S-a dedicat industriei, rivalizând cu vechiul său prieten Gene Hackman, însă, spre deosebire de acesta din urmă, a şi semnat regia unor pelicule, printre care: ''We're Not the Jet Set'' (1977), ''Angelo My Love'' (1983) ''Assassination Tango'' (2002). În calitate de scenarist şi regizor, dar mai ales de actor reuşeşte o interpretare magistrală în ''The Apostle'' (1997) pentru care primeşte cea de-a cincea nominalizare la Oscar. Acest rol îl readuce în atenţia marilor proiecte ale industriei de film şi primeşte pentru rolul secundar din ''A Civil Action'' (1998) cea de-a şasea nominalizare pentru prestigioasa statuetă a Academiei Americane de Film. Printre cele mai recente interpretări ale sale se numără: Joseph Palmer în ''The Judge'' (2014), Scott Briggs în ''Wild Horses'' (2015), Bolton în ''In Dubious Battle'' (2016), Tom Mulligan în ''Widows'' (2018), potrivit imdb.com.Moştenirea carierei sale lăsată industriei filmului, pe lângă cele 59 de premii şi 65 de nominalizări la distincţii de specialitate, este culeasă, în special, în extraordinarul mod natural al întruchipării personajelor, similar lui Spencer Tracy sau Marlon Brando. AGERPRES/(Documentare - Liviu-Ioan Tatu, editor: Horia Plugaru) Sursa foto: Robert Duvall / facebook.com