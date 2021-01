Premierul Cîțu vrea creșterea la 100.000 a numărului zilnic de doze de vaccin anti-Covid

12:45

Descoperire explozivă făcută de jurnaliștii Realitatea Plus! La centrul de vaccinare de la spitalul Găești se imunizeaza anticovid oricine dorește, nu doar cadrele medicale. Managerul spitalul a declarat în exclusivitatea pentru Realitatea Plus că el refuză să arunce dozele de ser neutilizate și, prin urmare, a început să vaccineze orice doritor, indiferent de vârstă sau de gradul de risc privind efectele bolii. Inclusiv jurnalistul Realitatea Plus care a stat de vorba cu el a fost invitat la centru să se imunizeze chiar astăzi. Legal, în această etapă a vaccinării, doar cadrele medicale au acces la ser și doar în baza unei programări. Comitetul național de coordonare a vaccinării nu a anunțat că ar fi avizat până în acest moment utilizarea dozelor nefolosite pentru alte categorii de persoane. Realitatea PLUS a solicitat un punct de vedere din partea lui Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccianre antiCovid, a ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, și a secretarului de stat în MS, Andrei Baciu.