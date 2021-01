LIVE UPDATE VIDEO Vaccinarea anti-COVID-19 se extinde în ţară

Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, dr. Valeriu Gheorghiţă, a declarat marţi că vaccinarea împotriva COVID-19 reprezintă măsura corectă medicală sigură, eficientă şi rapidă prin care se poate reveni la normalitate. UPDATE ORA 13.09 Neamţ: 140 de cadre medicale vaccinate în prima zi a campaniei de imunizare În prima zi de vaccinare împotriva COVID-19, în judeţul Neamţ au fost imunizate cu 40% mai multe cadre medicale decât erau înscrise pe lista iniţială, a declarat marţi, pentru AGERPRES, directorul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Neamţ, Radu Firăstrău. Astfel, luni erau programate 105 persoane şi au fost vaccinate până la sfârşitul zilei 140 de cadre medicale. Majoritatea celor vaccinaţi - 85 - a fost de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, iar ceilalţi, de la spitalele din Roman, Târgu Neamţ, Bicaz şi Bisericani. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOUPDATE ORA 12.31 Vrancea: Aproximativ 370 de cadre medicale din Spitalul Judeţean şi-au dat acordul pentru vaccinare Aproximativ 370 de cadre medicale de la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) "Sf. Pantelimon" Focşani şi-au exprimat acordul pentru vaccinarea împotriva COVID-19, dar numărul acestora este în creştere, potrivit reprezentanţilor unităţii medicale."Până luni, aproximativ 370 de cadre medicale din Spitalul Judeţean şi-au exprimat acordul pentru vaccinare, din circa 1.400 de angajaţi, dar solicitările au început să crească. Sperăm într-o rată de imunizare la nivelul SJU Focşani de circa 70%", a declarat, pentru AGERPRES, managerul SJU Focşani, Elena Codruţa Neagu. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTOUPDATE ORA 12.19 Harghita:173 de cadre medicale s-au vaccinat împotriva COVID-19 în prima zi;imunizarea începe în alte două centre Un număr de 173 de cadre medicale din Harghita s-au vaccinat anti-COVID-19 în prima zi de lansare a campaniei, în cursul zilei de marţi urmând să înceapă imunizarea în alte două centre din judeţ. Potrivit purtătorului de cuvânt al Instituţiei Prefectului, Adrian Pănescu, în cursul zilei de luni s-au vaccinat 128 de cadre medicale de la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Miercurea Ciuc, 40 de la spitalul din Gheorgheni şi doar cinci la Spitalul municipal din Odorheiu Secuiesc, care este unitate suport COVID-19. Şefa Direcţiei de Sănătate Publică Harghita, dr. Tar Gyongyi, a declarat, pentru AGERPRES, că aproximativ 31% din personalul medical din judeţ s-a înscris până în prezent pentru vaccinare, iar după prima zi de administrare a vaccinului nu au fost semnalate reacţii adverse. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOUPDATE ORA 11.45 Buzău: 55 de cadre medicale de la Spitalul Judeţean de Urgenţă, vaccinate anti-COVID-19; imunizarea continuă Un număr de 55 de cadre medicale de la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Buzău au fost vaccinate până în prezent împotriva noului coronavirus, informează, marţi, conducerea instituţiei. Potrivit sursei citate, în prima etapă de vaccinare anti-COVID-19 s-au înscris 341 de cadre medicale din totalul de 1.180, iar vaccinarea a început în cursul zilei de luni cu personalul de la secţia Boli Infecţioase şi va continua cu cei de la Pneumologie, ATI, UPU şi Dializă, apoi cu celelalte secţii. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOUPDATE ORA 11.35 Cluj: Spitalul Militar a început vaccinarea împotriva COVID-19 Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Constantin Papilian" din Cluj-Napoca a început vaccinarea anti-COVID-19 prin imunizarea celor 85 de cade medicale. UPDATE ORA 11.29 Wiener (USR Arad), după ce s-a imunizat: Riscul cel mai mare nu este vaccinul, ci nevaccinarea Sursa foto: Adrian Wiener / facebook.comDeputatul Adrian Wiener (USR Arad) a anunţat, marţi, că s-a imunizat împotriva COVID-19 şi a explicat, într-o postare pe Facebook, că serul este unul eficient şi sigur, produs fără să se sară etapele de testare, iar "riscul cel mai mare nu este vaccinul, ci nevaccinarea". UPDATE ORA 11.06 Suceava: 475 de persoane imunizate împotriva COVID-19 în prima zi de vaccinare; o singură reacţie adversă minoră Un număr de 475 de angajaţi din sistemul sanitar din judeţ au fost vaccinaţi în prima zi de imunizare anti-COVID din acest an, fiind înregistrată o singură reacţie adversă minoră, a informat, marţi, purtătorul de cuvânt al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Suceava, Gabriela Băncilă. Foto: (c) ADRIAN CUBA / AGERPRES FOTOPotrivit acesteia, pe 4 ianuarie, în cadrul fazei I de vaccinare anti-COVID, la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) au fost vaccinate 195 de cadre medicale, alte 15 la Spitalul Municipal Rădăuţi, câte 70 la spitalele municipale din Fălticeni şi Vatra Dornei, 25 la Spitalul Orăşenesc Gura Humorului, 55 la Spitalul Municipal Câmpulung şi 45 la Spitalul Orăşenesc Siret, unde s-a raportat şi o reacţie adversă minoră la una din persoanele vaccinate. UPDATE ORA 11.04 Dr. Valeriu Gheorghiţă: Campania de vaccinare a început în condiţii normale, nu s-au înregistrat evenimente deosebite Campania de vaccinare anti-COVID-19 a început în condiţii normale, nu s-au înregistrat evenimente deosebite şi au fost respectate procedurile, a declarat, marţi, la Spitalul Militar Central, coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, dr. Valeriu Gheorghiţă. UPDATE ORA 10.29 Florentina Ioniţă Radu: Aproximativ 80% din personalul Spitalului Militar şi-a exprimat dorinţa de a fi vaccinat Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOComandantul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Carol Davila", Florentina Ioniţă Radu, a declarat marţi că aproximativ 80% din personal şi-a exprimat dorinţa de a se vaccina anti-COVID. Medicul militar a spus că este foarte important să fie respectate procedurile şi mult mai important este ca oamenii să fie informaţi. UPDATE ORA 10.18 Botoşani: Prefectul anunţă constituirea a două noi centre de vaccinare pentru cadrele medicale Două noi centre de vaccinare pentru cadrele medicale din judeţul Botoşani vor fi deschise în această săptămână în oraşele Darabani şi Săveni, a anunţat, marţi, într-o conferinţă de presă, prefectul Dan Nechifor. Potrivit acestuia, măsura va fi luată pentru a veni în întâmpinarea cadrelor medicale de la secţiile exterioare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă "Mavromati", astfel încât acestea să nu fie nevoite să se deplaseze în municipiul Botoşani pentru a se vaccina. UPDATE ORA 10.13 Tulcea: Campania de vaccinare împotriva COVID-19 se încheie în oraşul Măcin Campania de vaccinare anti-COVID-19 în oraşul Măcin se va încheia marţi, a declarat, pentru AGERPRES, subprefectul judeţului Tulcea, Carmen Caloianu, care a adăugat că imunizarea în centrele din municipiul reşedinţă va continua până vineri. În oraşul Măcin, campania a început luni, atunci când s-au vaccinat 65 de persoane, dintr-un total de 110 programate. UPDATE ORA 10.03 Valeriu Gheorghiţă: Vaccinarea reprezintă măsura corectă, eficientă şi rapidă prin care putem reveni la normalitate Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, dr. Valeriu Gheorghiţă, a declarat marţi că vaccinarea împotriva COVID-19 reprezintă măsura corectă medicală sigură, eficientă şi rapidă prin care se poate reveni la normalitate. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOMedicul primar de boli infecţioase la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Carol Davila" s-a vaccinat marţi la Centrul de vaccinare amenajat în cadrul Ambulatoriului Integrat al SUUMC Bucureşti. ORA 9.44 Vrancea: Peste 100 de cadre medicale imunizate împotriva COVID-19 dupã prima zi de campanie Peste 100 de cadre medicale au fost imunizate împotriva COVID-19 după prima zi de vaccinare în judeţul Vrancea, dintre care 80 la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) "Sfântul Pantelimon" Focşani şi alte 25 la Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Alexandru Popescu", a informat Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Vrancea. AGERPRES * LIVE UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei. Citeşte şi: LIVE UPDATE VIDEO De luni, vaccinarea anti-COVID-19 se extinde în ţară în 90% din cele 370 de centre destinate personalului medical Evoluţia COVID-19 în România şi în lume până la 4 ianuarie 2021 INSP: Definiţiile de caz pentru COVID-19 - actualizate VIDEO Arafat: În România noi am zis că nu vom aplica discriminări pentru cei care nu s-au vaccinat VIDEO Valeria Herdea (CMR): Imunitatea oferită de vaccinare este superioară celei obţinute de trecerea prin boală VIDEO Mesaj pro-vaccinare al preşedintelui Colegiului Medicilor: Populaţia să se informeze corect şi să se vaccineze RETROSPECTIVĂ/ Cod roşu în Sănătate; pandemia de COVID-19 - marea provocare a sistemului sanitar Campania de vaccinare anti-COVID/ Livrările săptămânale către România - atât prin transport aerian, cât şi terestru LIVE UPDATE VIDEO Campania de vaccinare anti-COVID în România a început

