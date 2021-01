Coronavirus: Guvernul grec face apel la Biserica Ortodoxă să respecte măsurile de izolare

18:10

Regizorul Robert Rodríguez a anunţat luni că "We Can Be Heroes", filmul de familie care a fost lansat de Netflix de Crăciun va avea o continuare pe aceeaşi platformă, relatează EFE."Eroii se vor întoarce pentru al doilea asalt. Mă aflu în plină dezvoltare a unui sequel pentru Netflix!", a postat el pe Twitter. 44 MILLION FAMILIES will have suited up for WE CAN BE HEROES in its first 4 weeks!! And… BREAKING NEWS: The Heroics are coming back for round two! I’m in full development of the sequel with @Netflix! pic.twitter.com/swFm7xWIC7— Robert Rodriguez (@Rodriguez) January 4, 2021 Potrivit estimărilor oferite de gigantul digital, 44 milioane de conturi au fost accesate pe Netflix pentru a viziona "We Can Be Heroes" în primele săptămâni de la lansare. Totuşi datele audienţei pe Netflix trebuie primite cu reţinere: este suficient ca un utilizator să se conecteze doar câteva minute pentru ca acesta să fie contabilizat.În orice caz, Rodríguez va fi cel care va explora noile aventuri ale supereroilor-copii în continuarea filmului "We Can Be Heroes", deşi nu a precizat deocamdată dacă se va aşeza şi în scaunul de regizor pentru acest sequel.Roberto Rodríguez este unul dintre cineaştii cei mai originali de la Hollywood, filmografia sa fiind capabilă să combine şuvoaiele de sânge şi violenţă în filme destinate adulţilor, precum "Sin City" (2005), "From Dusk Till Dawn" (1996) sau "Planet Terror" (2007), cu aventurile de spionaj în filmele pentru copii, "Spy Kids" (2001).Cu tânăra actriţă "latino" YaYa Gosselin în frunte, "We Can Be Heroes" are o distribuţie formată din figuri cunoscute, precum Pedro Pascal, Priyanka Chopra sau Christian Slater.Filmul are ca subiect o invazie a extratereştrilor care reuşesc să-i captureze pe toţi supereroii de pe Pământ, astfel încât copiii lor - dintre care unii au încă probleme cu controlarea şi dominarea puterilor lor - trebuie să salveze planeta.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Andreea Lăzăroiu) Sursa foto: Netflix/ Facebook.com