Dan Bittman, atac dur la adresa lui Raed Arafat. Ce l-a scos din sărite pe artist și ce părere are despre vaccinare

12:20

Dragoș Udilă, fostul concurent de la X Factor, a devenit, pe 4 ianuarie, pentru prima dată tătic. Artistul a anunțat fericitul eveniment pe pagina sa de Instagram. Fanii lui Uddi au fost extrem de surprinși […] The post Primul bebeluș din showbiz-ul românesc a venit pe lume luni. Atât sarcina cât și mama au fost ținute secret. Cine este norocosul tată appeared first on Cancan.ro.