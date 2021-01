EXCLUSIV Claudiu Niculescu, negocieri avansate cu o formație de Liga 2!

18:50

FCSB. Darius Olaru (22 de ani, mijlocaș central) are o ofertă de 7 milioane de euro de la un club din străinătate. Patronul Gigi Becali nu vrea să-l vândă.„În cazul lui Olaru, procedez ca la Moruțan: nu îl vând acum! Ce dacă îmi dau 7 milioane de euro? Eu am nevoie de el să iau titlul. Câți ani are Olaru? 22! Până la 25-26 de ani, jucătorii de genul lui acumulează experiență, devin mai buni. ...