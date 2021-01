Fotbal feminin: Alex Morgan, căpitanul echipei SUA, pozitivă la Covid-19

03:00

Preşedintele american, Donald Trump, a confirmat că va vorbi miercuri la Washington în faţa simpatizanţilor săi pe care i-a îndemnat să manifesteze în aceeaşi zi în care Congresul va oficializa înfrângerea lui la prezidenţiale, notează AFP."Voi vorbi mâine (miercuri) în cursul Adunării pentru salvarea Americii", a scris Donald Trump marţi pe Twitter, precizând că va lua cuvântul la orele 11.00 (16.00 GMT) pe Ellipse, esplanada situată la sud de Casa Albă. I will be speaking at the SAVE AMERICA RALLY tomorrow on the Ellipse at 11AM Eastern. Arrive early — doors open at 7AM Eastern. BIG CROWDS! pic.twitter.com/k4blXESc0c— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2021 "Veniţi devreme, porţile se deschid la orele 07.00 O mulţime uriaşă!", a adăugat el.La rândul său, preşedintele ales, Joe Biden, a indicat că va face declaraţii, după o întâlnire cu echipa sa economică, de la locuinţa sa din Wilmington, statul Delaware.La peste două luni după alegeri, Donald Trump nu a recunoscut încă victoria democratului Joe Biden, acuzând fraude în legătură cu care nu a adus nicio dovadă.El a eşuat în încercarea de a convinge tribunalele şi responsabilii electorali, dar a găsit susţinere din partea unor republicani.Marţi, mulţi dintre partizanii săi au început să se îndrepte spre capitala federală a SUA. Foto: (c) JIM LO SCALZO/EPA În plus, zeci de membri aleşi republicani ai Camerei şi Senatului rămân, de asemenea, solidari cu Donald Trump şi au promis că îşi vor face auzite îndoielile în incinta Congresului, care trebuie să certifice miercuri votul marilor electori: 306 pentru Joe Biden, 232 pentru Trump.Obiecţiile lor însă nu vor împiedica procedura, ultima înainte ca Joe Biden să depună jurământul pe 20 ianuarie. AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Alexandru Cojocaru)