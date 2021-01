Vrea Diana Șoșoacă să devină președintele României? Ce răspuns a dat senatoarea AUR

21:30

O firmă de servicii funerare din Târgu-Jiu a impresionat sute de oameni și, totodată, a dat naștere mai multor discuții după ce a făcut o achiziţie luxoasă: un dric Maserati Ghibli. Autoturismul valorează aproape 150.000 […] The post Oferta de lux a unei firme de servicii funerare din Târgu-Jiu: ultimul drum, într-un Maserati Ghibli! Oamenii vor să afle câţi cai putere are bolidul şi ce viteză maximă poate atinge appeared first on Cancan.ro.