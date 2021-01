Actrița Tanya Roberts a decedat la 24 de ore după anunțarea prematură a morții sale. Soțul acesteia a confirmat anunțul

23:20

Cântăreața Ruby a făcut publice de curând mai multe imagini din copilărie, dar și o poză de album cu mama ei. Unii dintre fanii artistei au analizat fotografiile vechi și le-au comparat cu cele din […] The post Ruby, transformată de operațiile estetice! A postat imagini din adolescență și o poză de album cu mama ei appeared first on Cancan.ro.