Părintele Alin Pășcuța a murit din cauza coronavirusului: ”Plânge lumea pe stradă”

10:10

Învățământul online a fost prelungit până în prima parte a lunii februarie, urmând ca pentru semestrul al doilea să se încerce o revenire la orele de curs ținute în clasă. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a […] The post Este oficial! Învățământul online a fost prelungit până pe 8 februarie. „Vrem să redeschidem școlile” appeared first on Cancan.ro.