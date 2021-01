După câteva pahare de vin, o femeie a făcut o comandă online. Avea, însă, să aibă parte de surpriza vieții ei atunci când a ajuns curierul

11:30

Bianca Drăgușanu face primele declarații, după ce CANCAN.RO a publicat imagini în care ea apare în compania lui Gabi Bădălău la shopping în Dubai. CANCAN.RO a intrat în posesia unor imagini care îi au ca […] The post Prima reacție a Biancăi Drăgușanu, după ce a fost surprinsă în compania lui Gabi Bădălău „Este adevărat” appeared first on Cancan.ro.