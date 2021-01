VIDEO Campania de vaccinare anti-COVID/ 16.945 de persoane - imunizate în ultimele 24 de ore

18:50

Preşedintele companiei aeriene ucrainene Ukraine International Airlines (UIA) a acuzat miercuri Iranul de trenarea deliberată a anchetei asupra avionului Boeing doborât în urmă cu aproape un an de către forţele sale armate, lansând un apel la creşterea 'presiunii' la adresa Republicii Islamice, potrivit AFP.Armata iraniană a recunoscut doborârea, 'din greşeală', la 8 ianuarie 2020, a zborului UIA, pe ruta Teheran-Kiev, la puţin timp după decolare, omorându-i pe toţi cei 176 de pasageri şi membri ai echipajului aflaţi la bord, dintre care 55 erau canadieni, într-o perioadă de tensiune exacerbată cu SUA.Deşi a trecut aproape un an, 'noi nu am primit răspuns la principala întrebare: cum de s-a putut întâmpla aceasta şi cine este responsabil', a declarat Ievgheni Dâhne, preşedintele UIA, adăugând că 'procesul (anchetei) bate pasul pe loc'.Potrivit acestuia, 'tactica părţii iraniene constă mai degrabă în a trece (evenimentele) sub tăcere, în a face lucrurile să treneze', decât să caute o 'soluţie'. 'Este necesară o presiune mai serioasă din partea ţărilor ai căror cetăţeni au pierit', între care Canada şi Ucraina, a adăugat el.Dâhne a denunţat recent un anunţ al Iranului privind acordarea a 150.000 de dolari fiecăreia dintre familiile victimelor, anunţ deja criticat de diplomaţia ucraineană.'Acestea nu sunt negocieri, ci o nouă strategie mediatică, ce vizează pur şi simplu să testeze reacţia noastră', a spus el, precizând că nu a primit nicio propunere oficială din partea Teheranului.Volumul compensaţiei trebuie să fie decis 'în funcţie de precedentele internaţionale existente' şi numai după încheierea anchetelor tehnice şi penale care să permită stabilirea dacă a fost o eroare umană sau un act 'militar' premeditat, a afirmat responsabilul ucrainean.În stadiul actual, 'declaraţiile privind eventualele despăgubiri din partea statului a familiilor victimelor şi companiei aeriene sunt fără fundament', a indicat Dâhne.SUA au acceptat în 1996 să acorde 61,8 milioane de dolari familiilor celor 290 de victime ale tragediei zborului Iran Air, doborât în 1988 de o navă americană, aminteşte AFP.Libia şi-a recunoscut în 2003 responsabilitatea pentru explozia produsă în 1988 la bordul unui avion american deasupra Lockerbie, plătind 2,7 miliarde de dolari familiilor celor 270 de victime drept despăgubire. AGERPRES/(AS-autor: Lilia Traci; editor: Ionuţ Mareş, editor online: Ady Ivaşcu)