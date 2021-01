alegeriSUA Vicepreşedintele Pence nu se va opune certificării victoriei lui Biden

20:50

CFR Călători are în plan ca în 2021 să repare şi să modernizeze în jur de 440 de vagoane, însă este puternic dependentă de bugetul pe care îl va primi, a declarat, miercuri, Dan Costescu, directorul general al companiei."Pentru acest an, noi ne continuăm planurile aşa cum le-am stabilit şi le-am anunţat încă de la începutul lui 2020. Am stabilit atunci trei piloni importanţi: 1 - să punem călătorul în centrul deciziilor noastre, vocea lui va trebui să fie auzită, să se transforme în decizii; 2 - să ne ocupăm de trenuri mai bine decât în ultimii ani, şi s-a văzut acest lucru - v-am anunţat deja obiectivul 1000 plus, am ajuns la 1000 de vagoane după ce în sezonul trecut aveam doar 790, deci e o creştere de aproape 30% de parc, vă spun este fără precedent în Europa. Evident că ne trebuie şi buget pentru acest lucru. În acest an ne-am propus să reparăm şi să modernizăm undeva la 440 de vagoane. Evident că avem şi la scadenţă. Obiectivul nostru este să creştem controlat şi în niciun caz să scădem sub 1000 de vagoane. Din cele 440 - 400 ar fi doar cele reparate, iar 40-50 să fie vagoane modernizate. Repet, suntem puternic dependenţi de bugetul pe care-l vom primi. Anul trecut prin faptul că am dublat practic viteza de modernizare faţă de anii precedenţi, am primit aceste fonduri şi am convingerea că şi în acest an aceste eforturi ale noastre vor fi din nou apreciate şi vor continua să vină banii pe investiţii", a afirmat Costescu.Potrivit acestuia, compania are în plan să modernizeze şi vagoanele care formează trenurile internaţionale, pentru a fi pregătită în momentul redeschiderii graniţelor, ca urmare a stopării pandemiei de coronavirus."Noi avem în afară de aceste 440 de vagoane pentru exploatarea internă avem şi nişte ţinte externe. Ne dorim să realizăm şi nişte trenuri internaţionale pentru a putea să mergem până la Viena sau în alte destinaţii în momentul când se vor deschide graniţele şi va trebui să contracarăm cumva ofensiva care va exista din partea celorlalţi operatori europeni. Pentru aceasta ne-am propus un set de garnituri noi pentru internaţional care să fie vopsite identic, să aibă aceeaşi schemă de vopsire, să fie uniforme, indiferent că sunt de clasa 1 sau clasa a 2-a, vagoane de dormit sau cuşetă. Avem undeva acum o estimare la 350 de milioane de lei pentru investiţii. Doar pentru investiţii vorbesc, pentru că este capitol separat din buget. Vagoane aduse în stare nouă prin modernizare - este pârghia pe care o avem. În primul rând, eu îmi doresc ca atunci când se vor deschide graniţele şi se va putea opera foarte uşor dintr-o ţară în alta România, în speţă CFR Călători să fie pregătită pentru acest pas, şi asta înseamnă să aibă aceste vagoane gata", a adăugat el.Miercuri, CFR Călători a organizat un eveniment de promovare a rutei recent lansate Gara de Nord-Otopeni, prilej cu care au fost prezentate noile uniforme ce vor fi purtate de personalul companiei."Aici avem o acţiune de promovare clasică pentru ruta de Otopeni care a fost deschisă destul de recent. Profităm de această acţiune de promovare, atât în Gara de Nord, cât şi la aeroport, pentru a ne prezenta şi uniformele. Este un salt important faţă de ceea ce aveam înainte. E un eveniment care se întâmplă după o aşteptare de aproape 7 ani. Am reuşit acum. În primă fază sunt 4000 de angajaţi care beneficiază de aceste uniforme. Sunt şefii de tren şi conductorii, personalul comercial de la casă, personalul de informare, şefii de staţii şi tot ce ţine de funcţia de conducere de la comanda personalului, până la şefii de staţie şi instructori. Deci, o categorie destul de largă. Avem două seturi de uniforme - cele de iarnă şi cele de vară. Preţurile, după părerea mea, sunt într-un raport bun cu calitate", a susţinut Dan Costescu.Preţurile noilor uniforme variază între 750 şi 800 de lei pentru varianta de vară (femei sau bărbaţi) şi 1.200 - 1.250 de lei pentru cea de iarnă, care include şi geacă.Şeful CFR Călători a dat asigurări că şi atitudinea personalului companiei faţă de călători este în schimbare, aceştia urmând cursuri de comunicare."Atitudinea este şi ea în continuă schimbare. Deja au început cursurile de schimbare a acestei atitudini. Colegii vor face în cadrul modelelor de instruire periodică - Şcoala personalului, aşa cum este ea cunoscută la Calea Ferată - vor face şi module de comunicare, module de tratare a situaţiilor de criză - acele situaţii când, de exemplu, din cauza unui pom căzut sau din cauza unei viituri, trenul se opreşte undeva între staţii şi atunci trebuie un anumit mod de a comunica pasagerilor, de a-i informa. Toate aceste lucruri fac parte dintr-un program pe care noi îl avem deja. Se va desfăşura începând din acest an periodic, deci pe toată durata lui 2021 şi în anii care vor urma", a menţionat Costescu.În ceea ce priveşte linia Gara de Nord - Otopeni, directorul general al CFR Călători a atras atenţia că operatorul naţional de transport feroviar de călători ar fi trebuit să fie, după părerea lui, singurul care operează pe această rută."Suntem operatorul care are cele mai multe curse, care ar fi trebuit după părerea mea să le aibă pe toate, pentru că ne-am fi putut face promovarea mult mai bine, doar pentru noi. Aşa, în modul acesta, suntem în situaţia de a face promovarea şi pentru alţii - nu prea seamănă cu condiţiile de piaţă, dar mergem înainte. Încărcarea este foarte variată. De exemplu, sâmbătă seara sau duminică seara am fost în gară şi acest automotor seara la ora 22,30, avea undeva la 70-80% grad de ocupare. Sunt şi situaţii în care gradul de încărcare este mai mic. Sunt sigur că vom avea situaţia atunci când se va relua traficul - pentru că acum ne aşezăm pe un trafic pe Otopeni mult diminuat - când vom fi obligaţi să suplimentăm, să dublăm, să avem două automotoare legate unul de altul pentru a face faţă cererii", a apreciat acesta.O altă veste bună este faptul că la jumătatea anului, cel mai târziu, controlorii de bilete din tren vor scăpa de pix şi hârtie şi vor fi dotaţi cu echipament special de eliberare a biletelor."În privinţa aparatelor de achiziţionare a biletelor de tren, avem o altă veste bună. Ceea ce am anunţat se întâmplă deja. În această lună, chiar pe 23, se închide procedura de licitaţie pentru aparatele mobile şi pentru printerele de bilete. În cazul în care nu vor fi contestaţii, ne putem duce într-o săptămână şi ceva la semnare şi încă o lună este termenul de livrare pentru aceste aparate. Deci, le vom avea pe grupurile de studiu undeva în aprilie, cel mai târziu mai. Dacă vor fi contestaţii, va trebui să prelungim cu o lună sau două aceste clarificări. Dar, cu certitudine, în acest an vom avea dispozitivele mobile şi imprimantele, iar colegii vor scăpa de pix şi hârtie în tren", a spus Dan Costescu.Întrebat câte oferte au fost deja depuse, el a răspuns: "Ştiu că avem suficienţi - probabil că sunt toţi operatorii mari - suficienţi ca să avem un mediu competitiv şi să obţinem un preţ bun pentru acest aparat". AGERPRES/(A - autor: Oana Tilică, editor: Mariana Nica, editor online: Ady Ivaşcu)