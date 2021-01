VIDEO Incidente la Washington: Şeful diplomaţiei europene denunţă "asaltul neobişnuit împotriva democraţiei americane"

00:40

Congresul SUA s-a întrunit miercuri pentru validarea rezultatelor alegerilor prezidenţiale. Mii de susţinători ai preşedintelui în exerciţiu al SUA, Donald Trump, s-au adunat în faţa Capitolului din Washington şi au dărâmat mai multe bariere de securitate, ceea a dus la ciocniri cu poliţia şi la scene haotice în faţa intrării în Congresul SUA, unde congresmenii s-au reunit pentru a valida oficial victoria electorală a democratului Joe Biden, transmite EFE. UPDATE 07.01 ora 00.01 Incidente la Washington: Şeful diplomaţiei europene denunţă "asaltul neobişnuit împotriva democraţiei americane" Foto: (c) JOHANNA GERON/EPAŞeful diplomaţiei europene Josep Borell a denunţat miercuri "asaltul neobişnuit împotriva democraţiei americane", după ce manifestanţi pro-Trump au invadat Congresul, şi a făcut apel la respectarea rezultatului alegerilor prezidenţiale din SUA, câştigate de Joe Biden, relatează AFP. UPDATE ora 23.45 #alegeriSUA Democraţii au câştigat alegerile senatoriale din Georgia şi preiau controlul asupra Congresului Foto: (c) JON OSSOFF FOR SENATE HANDOUT EPADemocratul Jon Ossoff a câştigat miercuri alegerile pentru Senat desfăşurate în Georgia, oferind astfel democraţilor controlul asupra Senatului SUA, potrivit mai multor media americane, printre care NBC şi ABC, scrie dpa. UPDATE ora 23 40 SUA: Într-un mesaj video pe Twitter, Trump face apel la protestatarii de la Washington să meargă acasă Preşedintele în exerciţiu al SUA, Donald Trump, a făcut apel miercuri la protestatarii de la Washington, într-un mesaj video postat pe Twitter, să meargă acasă, spunând că "trebuie să avem pace". UPDATE ora 23. 32 Proteste la Washington: Responsabili democraţi îl îndeamnă pe Trump să le ceară potestatarilor să părăsească CongresulFoto: (c) Greg Nash/EPACongresmeni democraţi i-au solicitat preşedintelui Donald Trump să îi îndemne pe toţi partizanii lui să părăsească clădirea Capitoliului după ce au pătruns cu forţa în timpul sesiunii comune a Congresului pentru certificarea rezultatelor la alegerile prezidenţiale din noiembrie, transmite dpa. UPDATE ora 23.28 Proteste la Washington: Scenele din Capitala SUA sunt "profund tulburătoare", consideră preşedintele Parlamentului European Preşedintele Parlamentului European, David Sassoli, a declarat miercuri că este extrem de îngrijorat de evenimentele care au loc la Washington, unde susţinători ai preşedintelui în exerciţiu Donald Trump au luat cu asalt clădirea Capitoliului, transmite dpa. UPDATE ora 23. 20 Proteste la Washington: Joe Biden avertizează că democraţia americană se află sub un asalt fără precedent Preşedintele ales al SUA, democratul Joe Biden, a atras atenţia miercuri că democraţia americană se află sub un asalt fără precedent, transmite Reuters. UPDATE ora 23.09 Proteste la Washington: Stoltenberg cere respectarea rezultatului electoral din SUA; şi ministrul de externe german reacţionează Foto: (c) Francisco Seco/EPASecretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a calificat miercuri protestele violente de la Washington drept "scene şocante" şi a declarat că rezultatul alegerilor prezidenţiale americane "democratice" trebuie respectat, transmite Reuters. UPDATE ora 23.07 Proteste la Washington: Militari ai Gărzii Naţionale trimişi la Washington Militari ai Gărzii Naţionale se îndreptau miercuri spre Washington, pentru a încerca să restabilească ordinea în capitala federală, pradă unei situaţii insurecţionale, transmit AFP şi Reuters. UPDATE ora 22.56 Proteste la Washington: Mike Pence spune că protestatarii implicaţi în violenţe vor răspunde în faţa legii Foto: (c) SAUL LOEB/EPAUPDATE ora 22.53 Proteste la Washington Mai mulţi congresmeni denunţă o tentativă de "lovitură de stat" a partizanilor lui Trump Foto: (c) Jim Urquhart/REUTERSMai mulţi membri ai Congresului american au denunţat miercuri o "tentativă de lovitură de stat" desfăşurată de partizani ai lui Donald Trump care au reuşit să pătrundă în Capitoliu, parlamentarii avertizând că acţiunea este sortită eşecului, transmit AFP şi Reuters. UPDATE ora 22 43. Proteste la Washington: O femeie, în stare critică după ce a fost împuşcată în piept în perimetrul Capitoliului (media)Foto: (c) SHAWN THEW/EPAO femeie se află în stare critică după ce a fost împuşcată în piept în perimetrul Capitoliului din capitala SUA, Washington, a transmis miercuri postul CNN, citat de Reuters. UPDATE ora 22.38 Proteste la Washington: Poliţiştii şi-au scos armele în Capitoliu (congresman) Forţele de poliţie şi-au scos armele miercuri în incinta Camerei Reprezentanţilor a Congresului Statelor Unite, în faţa manifestanţilor pro-Trump care au încercat să pătrundă în sala de şedinţe, a raportat congresmanul Dan Kildee, citat de AFP. UPDATE ORA 22.32 Proteste la Washington: În rotonda Capitoliului SUA s-au folosit gaze lacrimogene (parlamentar) Gaze lacrimogene au fost folosite miercuri în rotonda Capitoliului din Washington, după pătrunderea în clădire a susţinătorilor preşedintelui în exerciţiu Donald Trump, iar aleşii au primit ordin să-şi pună măşti de gaz, au declarat doi dintre ei pe Twitter, transmite AFP. UPDATE ora 22.31 VIDEO Proteste la Washington: Vicepreşedintele Mike Pence a fost evacuat Vicepreşedintele american, Mike Pence, a fost evacuat din Capitoliului american, unde se afla miercuri pentru sesiunea comună a Congresului, transmit agenţiile internaţionale de presă. UPDATE ora 22.22 #alegeriSUA Trump le cere susţinătorilor să evite violenţa Foto: (c) SHAWN THEW/EPA Preşedintele american în exerciţiu Donald Trump le-a cerut miercuri susţinătorilor săi să evite violenţa, după intrarea manifestanţilor pro-Trump la Capitoliu, atmosfera fiind extrem de tensionată, relatează AFP. UPDATE ora 22.20 Proteste la Washington: Partizanii lui Trump au luat cu asalt Congresul SUA Partizanii preşedintelui Donald Trump au pătruns miercuri în clădirea Congresului Statelor Unite după ce au dărâmat mai multe garduri de securitate şi s-au confruntat cu poliţia, care a fost depăşită de evenimente, provocând scene de haos în capitala SUA, transmite EFE. Foto: (c) /Mike Theiler/REUTERSFoto: (c) JIM LO SCALZO/EPA Foto: (c) Jonathan Ernst /REUTERS UPDATE ORA 22.11 Proteste la Washington: Susţinătorii lui Trump pătrund în Camera Reprezentanţilor şi se aud focuri de armă Foto: (c) Kevin Dietsch/Pool via REUTERSFoto: (c) Mike Theiler/REUTERS Susţinătorii preşedintelui în exerciţiu Donald Trump au pătruns miercuri în plenul Camerei Reprezentanţilor, care fusese deja evacuată, şi s-au implicat într-o confruntare armată cu agenţii de securitate de la Capitoliu, care au transmis că au auzit focuri de armă, relatează EFE. UPDATE ora 21.56 Proteste la Washington: Ciocniri între susţinătorii lui Trump şi forţele de ordine în faţa Congresului SUA Foto: (c) Jonathan Ernst/REUTERSMii de susţinători ai preşedintelui în exerciţiu al SUA, Donald Trump, s-au adunat miercuri în faţa Capitolului din Washington şi au dărâmat mai multe bariere de securitate, ceea a dus la ciocniri cu poliţia şi la scene haotice în faţa intrării în Congresul SUA, unde congresmenii s-au reunit pentru a valida oficial victoria electorală a democratului Joe Biden, transmite EFE. UPDATE ORA 21.50 Sesiunea Congresului a fost întreruptă din cauza manifestanţilor pro-Trump; Restricţii de circulaţie la Washington Foto: (C) JIM LO SCALZO / EPACongresul Statelor Unite ale Americii a suspendat miercuri de urgenţă o sesiune menită să certifice victoria democratului Joe Biden în alegerile prezidenţiale din 3 noiembrie, măsură luată după intrarea manifestanţilor pro-Trump în incinta Capitoliului, relatează AFP.Preşedintele în exerciţiu, care refuză să-şi accepte înfrângerea, şi-a chemat susţinătorii să protesteze la Washington, în marja acestei sesiuni protocolare. După ce l-au ascultat, unii manifestanţi s-au îndreptat spre Congres şi poliţia a ordonat evacuarea mai multor clădiri. UPDATE ORA 21.46 #alegeriSUA Trump denunţă lipsa de curaj a vicepreşedintelui în exerciţiu Mike Pence Foto: (c) J. Scott Applewhite/EPAPreşedintele american în exerciţiu Donald Trump a denunţat miercuri ceea ce el a apreciat a fi lipsa de curaj a vicepreşedintelui său Mike Pence, care a anunţat că nu se va opune certificării victoriei preşedintelui ales Joe Biden, informează AFP. UPDATE ORA 21.37 Clădiri ale Congresului american, evacuate de poliţie pe fondul protestelor susţinătorilor lui Trump Poliţia a ordonat miercuri evacuarea mai multor clădiri ale Congresului SUA, în timp ce susţinătorii lui Donald Trump au demonstrat împotriva certificării victoriei lui Joe Biden în faţa Capitolului, într-o atmosferă foarte tensionată, conform imaginilor transmise de la faţa locului, relatează AFP. Poliţia Capitolului a ordonat personalului Congresului să evacueze clădirea Cannon precum şi altele din jurul Capitolului, la scurt timp după încheierea unui discurs al preşedintelui în exerciţiu Donald Trump. Miliardarul republican le-a cerut susţinătorilor săi să meargă şi să protesteze împotriva certificării de către aleşii Congresului a victoriei adversarului său democrat, care avea loc în acelaşi timp în incinta Capitoliului. ''Tocmai mi-am evacuat biroul din Cannon din cauza unei ameninţări din apropiere. Acum, vedem manifestanţi care atacă poliţia de la Capitoliu'', a postat pe Twitter aleasa republicană în Camera Reprezentanţilor Nancy Mace. UPDATE ORA 21.00 Vicepreşedintele Pence nu se va opune certificării victoriei lui Biden Vicepreşedintele american Mike Pence a afirmat că nu se va opune certificării miercuri a victoriei lui Joe Biden în alegerile prezidenţiale, ascunzându-se în spatele ''constrângerilor'' Constituţiei, relatează AFP.El şi-a prezentat argumentele într-o scrisoare publicată chiar înainte de deschiderea unei sesiuni extraordinare a Congresului menită să înregistreze oficial rezultatele alegerilor prezidenţiale din 3 noiembrie. ORA 20.10 SUA: Controlul democraţilor asupra Senatului, avantajul esenţial al lui Joe Biden Preluarea controlului Senatului american de către Partidul Democrat al preşedintelui ales Joe Biden, în urma alegerilor din statul Georgia, va fi decisivă pentru capacitatea acestuia de a-şi implementa reformele dorite şi de a numi în diferitele posturi cheie ale administraţiei politicieni cu concepţii mai progresiste, consemnează miercuri AFP într-un comentariu.În cele două alegeri senatoriale parţiale din Georgia, candidatul democrat Raphael Warnock a învins-o pe senatoarea republicană Kelly Loeffler, iar celălalt democrat aflat în cursă, Jon Ossoff, se îndreaptă la rândul său spre victorie în faţa republicanului David Perdue.Democraţii ar prelua astfel controlul asupra Senatului, având acelaşi număr de mandate ca republicanii, câte 50, dar în cazul unei egalităţi de voturi vicepreşedinta Kamala Harris va înclina cu votul ei balanţa în favoarea taberei democrate.În atribuţiile Senatului intră şi confirmarea numirii responsabililor de rang înalt ai administraţiei, inclusiv titularii ministerelor, directorii agenţiilor federale şi ambasadorii.Senatul confirmă de asemenea judecătorii, în special cei ai Curţii Supreme, cea mai înaltă instanţă judiciară a SUA şi ale cărei decizii au implicaţii importante asupra unor chestiuni societale precum căsătoriile între homosexuali sau avortul.Republicanii au transmis că se vor opune cel puţin unei numiri avansate de Joe Biden, respectiv cea a progresistei Neera Tanden pentru conducerea Bugetului.De asemenea, la Departamentul Justiţiei, dacă se va confirma succesul democraţilor în Georgia, preşedintele ales ar putea opta pentru un politician cu orientări mai progresiste.Controlul Senatului de către democraţi, deja majoritari în Camera Reprezentanţilor, îi va oferi lui Joe Biden toate pârghiile puterii, o premieră după începutul preşedinţiei lui Barack Obama, care a reuşit astfel să impună un program major de salvare a economiei după criza economică şi reforma sistemului de sănătate, Obamacare.Dar acestea au fost exact argumentele agitate de republicani în campania electorală din Georgia, ei susţinând că o victorie a democraţilor va scufunda Statele Unite în socialism.Liderul democraţilor din Senat, Chuck Schumer, nu a mai aşteptat miercuri rezultatul acestui scrutin şi i-a asigurat pe Joe Biden şi Kamala Harris că pot conta pe el pentru ''realizarea unor reforme îndrăzneţe''.Printre iniţiativele din programul democraţilor se numără măsuri precum stabilirea unui salariu minim de 15 dolari pe oră sau acordarea unui ajutor de 2.000 de dolari fiecărui american.Însă chiar dacă democraţii vor controla Senatul, majoritatea lor va fi fragilă - la fel ca în Camera Reprezentanţilor -, astfel că senatorii centrişti, cum ar fi democratul Joe Manchin sau republicanii Susan Collins, Lisa Murkowski şi Mitt Romney vor juca un rol major.De pildă, Manchin, care susţine în mare măsură priorităţile democraţilor la capitolele economic şi de politică externă, s-ar putea opune oricărei politici de mediu care ar ameninţa industria minieră a statului său, Virginia de Vest.AGERPRES/(AS - autor: Sorin Popescu, editor: Ionuţ Mareş, editori online: Ady Ivaşcu, Alexandru Cojocaru) * LIVE UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei.