VIDEO UPDATE Proteste la Washington: Trump face apel la pace şi le cere protestatarilor să meargă acasă

01:40

Ministerul Afacerilor Externe a transmis miercuri noaptea un mesaj pe Twitter în contextul protestelor de la Washington, arătând că ''violenţa de la Capitol Hill este îngrijorătoare şi inacceptabilă''. ''Violenţa de la Capitol Hill din Washington DC este îngrijorătoare şi inacceptabilă. Avem încredere în democraţia SUA, care ar trebui să rămână un model la nivel mondial, şi ne exprimăm încrederea că situaţia va dezescalada în curând pentru a permite reluarea validării voturilor'', arată MAE pe Twitter. The violence at t/Capitol Hill in Washington DC is concerning and unacceptable. We trust the #US democracy, which should remain a world model, and express confidence the situation will de-escalate soon in order to allow for t/resumption of t/certification of t/electoral votes.— MFA Romania (@MAERomania) January 6, 2021 Mii de susţinători ai preşedintelui în exerciţiu al SUA, Donald Trump, s-au adunat miercuri în faţa Capitolului din Washington şi au dărâmat mai multe bariere de securitate, ceea ce a dus la ciocniri cu poliţia şi la scene haotice în faţa intrării în Congresul SUA, unde congresmenii s-au reunit pentru a valida oficial victoria electorală a democratului Joe Biden.