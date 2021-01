Record de infecție cu COVID-19 în ultimele 24 de ore, în Cehia

09:45

Premierul a postat un mesaj pe pagina oficială de Facebook, în care vorbește despre creșterea capacității de vaccinare a României. Florin Cîțu a publicat și un grafic de la Our World in Data, în care România are un indice de vaccinare de 0,3 la 100 de locuitori, cifră care ne situează pe locul al zecelea în Europa. România se află sub Portugalia (0,31), dar înaintea Sloveniei (0,29) și a Ungariei (0,22).