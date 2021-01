CORNELLA - ATLETICO MADRID 1-0 » Coșmarul Cupei pentru Diego Simeone, doi ani la rând eliminat de o echipă din liga a treia!

11:30

Gică Popescu (53 de ani), coordonator al proiectului EURO 2020, a anunțat care dintre echipele din grupa C a turneului final se va antrena pe Stadionul Steaua.EURO 2020 va avea loc între 11 iunie și 11 iulie 2021. Turneul final a fost decalat cu un an din cauza pandemiei de COVID-19.Bucureștiul va găzdui 3 meciuri din grupa C a Campionatului European în vara acestui an, precum și un meci din faza optimilor de finală. ...