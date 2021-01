Cum mai arată cântăreața de pe vremea comuniștilor, Dana Bartzer. Partenera lui Dan Creimerman nu s-a schimbat foarte mult. FOTO

11:00

Mioara Roman va ajunge din nou pe mâinile medicilor. Fiica ei a mărturisit că, în continuare, starea sa de sănătate nu este bună și că o va interna în spital pentru mai multe investigații. Starea […] The post Mioara Roman, din nou pe mâinile medicilor: ”O s-o internez ca să-și facă toate investigațiile” appeared first on Cancan.ro.