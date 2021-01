Zuckerberg anunță că i-a interzis accesul lui Trump pe Facebook și Instagram pe termen nedefinit

16:30

Artistul canadian The Weeknd a revenit în atenția fanilor săi cu primul videoclip pe anul 2021. După ce a fost total ignorat la nominalizările pentru premiile Grammy, în ciuda așteptărilor lui și ale tuturor, acesta […] Articolul The Weeknd își șochează fanii cu noul look din videoclipul “Save Your Tears” apare prima dată în Apropo.ro.