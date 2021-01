Asalt asupra Capitoliului: Facebook şi Instagram blochează conturile lui Trump până la încheierea mandatului prezidenţial

16:20

Sectorul de exploatare a masei lemnoase din România are nevoie de o minimă pregătire în vederea acomodării cu noul SUMAL 2.0 pentru o perioadă de până la două luni, susţin reprezentanţii Asociaţiei Forestierilor din România (ASFOR), într-un comunicat transmis, joi, AGERPRES."Ieri (miercuri, 6 ianuarie 2021 - n. r.) am avut o întrevedere cu ministrul Mediului Apelor şi Pădurilor, domnul Barna Tanczos. Am explicat domniei sale faptul că sectorul forestier din România a fost trecut de toate guvernele şi de toţi miniştrii la capitolul 'şi altele', fiind văduvit complet de finanţare, atât de la bugetul de stat ori cel european, şi lăsat să se descurce prin mijloace specifice care de cele mai multe ori s-au dovedit a fi în afara legii (...) Legat de SUMAL, ASFOR a creat un grup de lucru în care se testează aplicaţia şi transmite zilnic feed-back-ul procesului de testare către minister. La această dată, considerăm că, cel puţin la nivelul sectorului de exploatare, avem nevoie de o minimă pregătire în vederea acomodării cu softul pentru o perioadă de 30 - 60 de zile. Ne menţinem punctul de vedere transmis Guvernului în luna octombrie, şi publicat pe site-ul ASFOR, privind intrarea etapizat în producţie a noilor aplicaţii electronice, bineînţeles cu actualizarea calendarului, în funcţie de evoluţia dezvoltării aplicaţiilor", se menţionează în comunicat.Potrivit sursei citate, se propune un calendar de acomodare care cuprinde, printre altele, ca partizile autorizate şi aflate în lucru la data 30 octombrie 2020 să fie finalizate şi reprimite în SUMAL 1.0 până la data de 1 martie 2021, acolo unde este cazul.Totodată, în perioada 1 noiembrie 2020 - 31 decembrie 2020, partizile să fie autorizate în SUMAL 1.0 şi SUMAL 2.0, agenţii economici având obligaţia de a testa aplicaţia SUMAL 2.0, însă fără a fi sancţionaţi pentru eventualele greşeli de operare."Începând cu 01.01.2021, întreaga activitate de autorizare a partizilor se va desfăşura în SUMAL 2.0. Partizile nereprimite până la data de 01.03.2021 (punctul 1) vor fi reprimite în SUMAL 1.0, reinventariate şi reautorizate în SUMAL 2.0. Începând cu 01.03.2021, stocurile din SUMAL 1.0 se transmit în SUMAL 2.0 şi SUMAL 1.0 îşi încetează activitatea. De asemenea, se impune ca, în perioada 30.10.2020 - 01.03.2021, să fie asigurată disponibilitatea şi accesul la documentele cu regim special utilizate de sistemul", susţin forestierii.În acelaşi context, ASFOR consideră că sectorul forestier din România are nevoie de investiţii şi de finanţare pentru a se dezvolta, fiind necesar să se pună în primul rând accentul pe retehnologizare şi infrastructură."De asemenea, am solicitat susţinerea măsurilor şi programelor "primul funicular", "case din lemn", "rabla pentru taf - şi aceleaşi facilităţi ca şi în agricultură", subliniază organizaţia.La finele anului trecut, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos, declara că Sistemul Informatic Integrat de Urmărire a Materialului Lemnos - SUMAL va deveni principala armă a României în lupta cu tăierile ilegale de pădure, acesta fiind unul dintre cele mai complexe şi eficiente astfel de sisteme din lume.Oficialul a solicitat echipei de dezvoltare ca graficul de implementare asumat iniţial să fie respectat, astfel încât termenul final, de 1 februarie 2021, să nu fie depăşit."Am anunţat că termenul de 1 februarie nu este negociabil. Noul SUMAL a fost amânat de prea multe ori şi orice nouă amânare ar produce dezechilibre în sectorul silvic. Sunt optimist că vom finaliza la timp şi am primit asigurări în acest sens de la conducerea STS. Prin operaţionalizarea noului SUMAL, România va deţine unul dintre cele mai complexe şi eficiente astfel de sisteme din lume. Am convingerea că, odată implementat, noul SUMAL va deveni principala noastră armă în lupta cu tăierile ilegale de pădure. Cu noul SUMAL vom putea urmări, în timp real, prin coordonate GPS, orice transport de masă lemnoasă din punctul de încărcare până în punctul de descărcare. În acest fel, va fi extrem de dificil să mai apară transporturi multiple realizate cu acelaşi aviz", a afirmat şeful de la Mediu.SUMAL 2.0 obligă şi la încărcarea de fotografii din mai multe unghiuri ale lemnului încărcat pentru orice transport din România, precum şi însemnarea în pădure a parchetelor de masă lemnoasă cu coordonate GPS, înainte de a se efectua tăierea. Mai mult, în noul SUMAL se vor putea vedea zilnic toate volumele de material lemnos din orice depozit din ţară.Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR este organizaţia patronală şi profesională a operatorilor economici din exploatări forestiere şi industrializarea lemnului, ce reprezintă, promovează, susţine şi apără interesele economice, juridice şi sociale ale membrilor săi în plan naţional şi internaţional. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Badea, editor: Oana Tilică, editor online: Adrian Dãdârlat)