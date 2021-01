Harghita: Incendiul din cartierul Şumuleu - Miercurea Ciuc a fost stins

21:10

Antrenorul formaţiei CFR Cluj, Edward Iordănescu, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că echipa sa porneşte returul Ligii I de fotbal cu a treia şansă la câştigarea unui nou titlu de campioană, după FCSB şi Universitatea Craiova, echipe clasate momentan pe primele două poziţii ale clasamentului."De la 2021 îmi doresc în primul rând să ne atingem obiectivul, câştigarea campionatului. De asta sunt aici, de aia am venit aici, mi-am asumat lucrul ăsta. Va fi foarte greu, clasamentul momentului spune că plecăm cu şansă a treia, dar asta nu înseamnă că nu avem şansele noastre importante pentru campionat. Mă bucur că am reuşit să recuperăm din puncte faţă de ambele contracandidate ale noastre, dar încă suntem pe locul trei şi clar că plecăm cu un minus în această concurenţă. Dar o să o luăm joc cu joc, încercăm să ne pregătim cât mai bine, încercăm să vedem cum putem să ne mai completăm şi în final să tragem linie în ceea ce priveşte jucătorii cu care vom merge în această partea a doua a campionatului", a declarat Iordănescu.Referitor la partida amicală disputată joi cu Gaz Metan Mediaş, scor 1-1, Iordănescu a afirmat că e mulţumit de randamentul jucătorilor săi, având în vedere condiţiile grele de antrenament: "A fost greu pentru că au fost multe dezavantaje, şi în special cu clima. Echipa a răspuns bine, a fost implicată, dar a trebuit să ne adaptăm la calendar, la program. Din păcate acesta este lucrul care mă supără cel mai tare şi încercăm să ne adaptăm. Băieţii au răspuns bine în linii mari s-au implicat, dar au fost condiţii de antrenamente foarte grele, clima aţi văzut cum a fost la Cluj, a plouat atâtea zile, ne-am antrenat în noroi. E greu să îţi atingi obiectivele pregătirii şi aşa destul de comprimată".Tehnicianul a afirmat că pregătirea echipei într-un timp foarte scurt reprezintă cea mai mare provocare din cariera sa."Eu sunt extrem de echilibrate, înţeleg că fotbalul românesc depinde de televiziuni şi de banii televiziunilor şi trebuie să jucăm, să fim pe teren, dar suferă produsul final. Pentru că nu trebuie să ne uităm doar la cele 90 de minute, trebuie să ne uităm la tot procesul de pregătire. Este foarte greu să te pregăteşti în condiţiile astea, nu am avut timp nici pentru un cantonament în străinătate. Timpul era foarte scurt şi nici aici nu am avut condiţii de pregătire. Din punctul meu de vedere este cea mai mare provocare din ultimii opt-nouă ani de când sunt în funcţia de antrenor principal. Dar am încredere cât de cât că reuşim să ne atingem obiectivele, să fim bine la ora debutului şi să aducem noi puncte în clasamentul pentru că avem nevoie", a mai spus Iordănescu.El şi-ar dori ca suporterilor să le fie permis accesul pe stadioane cât mai curând, la meciurile din Liga I: "Ar fi foarte important dacă ar reveni suporterii. Am fost primit data trecută cu foarte multă căldură şi mă bucur, am simţit ce înseamnă suporterii pentru CFR. Băieţii au nevoie de aportul publicului şi dacă s-ar reuşi acest lucru ar fi ceva extraordinar pentru echipă şi cu siguranţă şi pentru lupta foarte grea pe care o avem în faţă".CFR Cluj a terminat la egalitate cu Gaz Metan Mediaş, 1-1 (0-0), joi, într-un meci amical de fotbal disputat la Cluj-Napoca.Campioana a deschis scorul prin francezul Michael Pereira (56), dar Gaz Metan a egalat pe final, prin Sergiu Ciocan (89), potrivit paginii de Facebook a echipei clujene.În etapa a 16-a a Ligii I, prima din 2021, Gaz Metan va juca marţi 12 ianuarie, la Mediaş, cu FC Voluntari (17:00), iar CFR Cluj va evolua acasă, pe 14 ianuarie, cu Academica Clinceni (20:00). AGERPRES (A, AS-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Ady Ivaşcu)