TIMP LIBER DE ACASĂ: Filmul ''Ivana cea Groaznică'', în regia Ivanei Mladenovic

La 8 ianuarie 2021 este disponibil pentru vizionare, între orele 18.00-23.59, filmul ''Ivana cea Groaznică'' (''Ivana The Terrible''), în regia Ivanei Mladenovic, potrivit https://eventbook.ro/film/bilete-elvire-chez-vous-ivana-cea-groaznica.Filmul, o coproducţie 2019, România - Serbia, este o poveste neconvenţională despre oameni şi locuri, despre apartenenţă şi dor, spusă cu umor şi tandreţe."Actriţa sârbă Ivana lucrează şi trăieşte în România, dar după o serie de probleme de sănătate decide să îşi petreacă vara pe malul celălalt al Dunării, în Kladovo, oraşul natal, înconjurată de familie. Primarul îi propune să fie imaginea celui mai important eveniment local - festivalul de muzică Podul Prieteniei - şi, deşi nu foarte convinsă, Ivana acceptă. Odată cu sosirea excentricilor săi prieteni de la Bucureşti şi pe măsură ce bârfele legate de povestea ei de dragoste cu un bărbat mult mai tânăr se împrăştie în oraş, Ivana ajunge în pragul unei căderi nervoase. Familia şi prietenii sunt invitaţi să aducă pe ecran propriile emoţii şi să se interpreteze pe ei înşişi într-o poveste cinematografică despre o femeie care nu îşi poate găsi locul pe niciunul dintre cele două maluri ale Dunării" se arată în prezentarea filmului, conform www.cinemagia.ro.Ivana Mladenovic, care semnează regia şi scenariul, interpretează şi rolul principal. Ceilalţi protagonişti ai peliculei sunt: Luka Gramic, părinţii Ivanei - Gordana şi Miodrag Mladenovic, fratele - Kosta Mladenovic, bunica - Zivka Sorejevic, Andrei Dinescu şi regretata artistă Anca Pop, notează https://www.icr.ro/.Adrian Schiop este coscenarist, Ana Szel şi Andrei Rus au realizat regia artistică, Carmen Tofeni - imagine, Patricia Chelaru şi Cătălin Cristuţiu - montaj, Radmila Simic, Rada Dronjak şi Gordana Mladenovic s-au ocupat de scenografie, Iulia Popescu - costume şi machiaj, Dejana Petruci - machiaj. Producătorii filmului sunt Ada Solomon şi Ivana Mladenovic.Pelicula a fost prezentată în perioada 17-26 ianuarie 2020 la Festival Premiers Plans d'Angers (Franţa), în competiţia de lungmetraje, între 17 şi 23 ianuarie la Trieste Film Festival (Italia), tot în competiţia de lungmetraj, şi între 24 ianuarie şi 3 februarie, la Goteborg Film Festival (Suedia), în competiţia "Ingmar Bergman". De asemenea, filmul a fost prezentat la Kustendorf International Film & Music Festival din Serbia, între 13 şi 18 ianuarie, şi la Troms International Film Festival din Norvegia, în aceeaşi perioadă.Filmul Ivanei Mladenovic a avut trei proiecţii în cadrul Zilelor Filmului European din Republica Cehă, ediţia a XXVII-a, care s-a desfăşurat în perioada 16-23 iunie 2020, potrivit https://www.icr.ro/.În cinematografele din România, lungmetrajul a avut premiera la 13 martie 2020.Regizoarea, scenarista şi actriţa Ivana Mladenovic s-a născut în 1984 în Serbia, la Kladovo. A studiat dreptul la Belgrad. Apoi, s-a mutat în România unde a absolvit secţia de regie a Universităţii de Artă Teatrală şi Cinematografică "Ion Luca Caragiale" (2010). A obţinut un master în regie de film (2011).Filmografia sa include: scurtmetrajul documentar "Milky Way" (2007, selecţionat la Vision du Reel, Astra IFF, Banja Luka FF, Kassel Documentary & Video Festival, Rio de Janeiro Curta Cinema); "Pizza Love" (2008, Premiul pentru cel mai bun regizor străin la Porto Film Festival, inclus în selecţia oficială Plus Camerimage Poland); "Afterparty" (2009, premiat la Student Film Fest Sofia pentru cel mai bun regizor aflat la debut, selecţionat la Tel Aviv Student Film Festival, Fresh Film Festival Prague; "Skin" (2011, inclus în selecţia oficială de la Namur IFF), "If 6 Was 9" (2013, documentar realizat în cadrul Aristoteles Workshop şi inclus în selecţia Astra Film Festival), conform www.cinemagia.ro."Turn Off The Lights" este debutul său în lungmetraj-documentar şi a avut premiera la Festivalul Internaţional de Film de la Tribeca în aprilie 2012. A câştigat trofeul "Heart of Sarajevo" pentru cel mai bun documentar, precum şi Premiul Gopo (2013). În 2016, Ivana Mladenovic a debutat ca actriţă în lungmetrajul lui Radu Jude "Inimi cicatrizate".Debutul său în lungmetraj-ficţiune, "Soldaţii. Poveste din Ferentari", a avut premiera în vara anului 2017 în Competiţia Oficială a Festivalul de Film de la San Sebastian.În august 2019, filmul "Ivana cea Groaznică" a câştigat Premiul Special al Juriului secţiunii "Cineasti dei prezenti", în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Locarno. În noiembrie 2019, a câştigat trofeul Golden Pram pentru cel mai bun lungmetraj la Festivalul Internaţional de Film de la Zagreb."Premiul merge către portretul cinematografic al unei generaţii care, după cum arată, este prinsă într-o pubertate eternă. Prea deştepţi să continue viaţa părinţilor lor, dar prea slabi să construiască o lume nouă. Filmul găseşte modalitatea de a captiva publicul prin farmecul, spontaneitatea şi autoironia actriţei principale şi regizoarei. Este şi un film care se joacă şi mută graniţele documentarului şi ale ficţiunii", au motivat regizorii Dana Budisavljevic, Elmir Jukic şi Agnes Kocsis, membrii juriului competiţiei de lungmetraje, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES.De asemenea, filmul a primit menţiunea specială "Zilele Filmului Românesc" în cadrul Galei Festivalului Internaţional de Film "Transilvania", care a avut loc în perioada 31 iulie şi 9 august 2020, la Cluj-Napoca. AGERPRES/(Documentare - Irina Andreea Cristea; editor: Marina Bădulescu; editor online: Gabriela Badea) * Explicaţie fotografie din deschidere: Ivana Mladenovic, regizor, a primit Premiul pentru Cel mai bun film documentar: "Turn off the lights", în cadrul celei de-a şaptea ediţii a Galei Premiilor Gopo, eveniment organizat de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc (APFR), cu sprijinul Ministerului Culturii, Operei Naţionale din Bucureşti, ArCuB şi al Babel Communications, la Opera Naţională Bucureşti, 25 martie 2013

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres