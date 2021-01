Elena Udrea, testată pozitiv cu COVID-19; procesul finanţării campaniei electorale, amânat

09:50

Mii de membri ai Gărzii Naţionale vor fi desfăşuraţi la Washington DC, pentru următoarele 30 de zile, perioadă care va acoperi ceremonia de inaugurare a Joe Biden, după ce sute de manifestanţi pro-Trump au reuşit să pătrundă miercuri în sediul Congresului SUA pentru a bloca procedura de certificare a rezultatelor alegerilor prezidenţiale din 3 noiembrie, transmite dpa. UPDATE 08.01 ORA 09.08 Asalt asupra Capitoliului: 6.200 de membri ai Gărzii Naţionale, desfăşuraţi pentru 30 de zile în Washington DC Mii de membri ai Gărzii Naţionale vor fi desfăşuraţi la Washington DC, pentru următoarele 30 de zile, perioadă care va acoperi ceremonia de inaugurare a Joe Biden, după ce sute de manifestanţi pro-Trump au reuşit să pătrundă miercuri în sediul Congresului SUA pentru a bloca procedura de certificare a rezultatelor alegerilor prezidenţiale din 3 noiembrie, transmite dpa. Aproximativ 6.200 de militari din unităţi ale Gărzii Naţionale din statele Maryland, Virginia, Pennsylvania, New York şi New Jersey vor fi desfăşuraţi în capitala federală a SUA pentru a asigura paza Capitoliului. Cei mai mulţi dintre aceştia vor sosi până duminică. Peste 741 de membri ai Gărzii Naţionale patrulează deja în Washington DC, în a cărui zonă centrală au fost create 30 de puncte de control. UPDATE 08.01 ORA 08.39 Asalt asupra Capitoliului: Un poliţist rănit în timpul confruntărilor a murit Un poliţist a murit după ce a fost rănit în timpul confruntărilor cu susţinători ai preşedintelui american în exerciţiu Donald Trump, miercuri, în timpul asaltului acestora asupra Capitoliului de la Washington, a anunţat poliţia joi seara, informează AFP. Agentul Brian Sicknick făcea parte din forţele desfăşurate în timpul confruntărilor de la Capitoliu, miercuri, 6 ianuarie 2021, fiind rănit în timpul unor contacte fizice cu protestatari, a precizat poliţia Capitoliului într-un comunicat. El a fost dus la spitalul local, unde a murit din cauza rănilor, joi seara. Sicknick lucra de 12 ani în serviciul de poliţie. UPDATE 08.01 ORA 04.01 VIDEO Asalt asupra Capitoliului: Preşedintele Trump condamnă violenţele şi promite o tranziţie liniştită a puteriiDupă o zi de haos care a zguduit America, preşedintele în exerciţiu Donald Trump, acuzat de preşedintele ales Joe Biden că a subminat democraţia, a lansat joi un apel - rar - la "reconciliere", condamnând un "atac odios" asupra Capitoliului, informează AFP. UPDATE 08.01 ORA 02.29 Asalt asupra Capitoliului: Şeful poliţiei Capitoliului, Steven Sund, şi-a anunţat demisia Şeful poliţiei Capitoliului, Steven Sund, a anunţat joi că va demisiona începând cu 16 ianuarie, conform unei scrisori citate de instituţiile de presă americane, la o zi după ce susţinătorii preşedintelui Donald Trump au atacat clădirea ce găzduieşte Senatul şi Camera Reprezentanţilor, transmite vineri Reuters. UPDATE 08.01 ORA 01.48 VIDEO Asalt asupra Capitoliului: Donald Trump condamnă violenţele prin purtătoarea sa de cuvânt Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Kayleigh McEnany, a declarat joi că preşedintele Donald Trump şi guvernul său condamnă "cât de ferm posibil" violenţele comise miercuri asupra Capitoliului, informează vineri AFP. "Vreau să fiu clară: violenţele la care am asistat ieri la Capitoliu au fost îngrozitoare, reprobabile şi contrare valorilor americane", a spus Kayleigh McEnany într-o alocuţiune extrem de scurtă. UPDATE 08.01 ORA 01.11 Asalt asupra Capitoliului: Alte demisii din administraţia Trump Consilierul adjunct pentru securitate naţională Matt Pottinger, o figură de marcă în politica administraţiei Trump faţă de China, şi-a dat demisia miercuri, informează Reuters.El a fost urmat de Ryan Tully, şeful pentru afaceri europene şi ruse în cadrul Consiliul Naţional de Securitate.De asemenea, asistentul adjunct al secretarului Departamentul de Comerţ, John Costello, şi-a anunţat joi plecarea într-un tweet în care a scris: "Evenimentele de ieri au fost un atac fără precedent asupra esenţei însăşi a democraţiei noastre - incitate de un preşedinte în funcţie". UPDATE 07.01 ORA 23.38 VIDEO Asalt asupra Capitoliului: Autorităţile iau în calcul acuzaţii de conspiraţie sedicioasă pentru persoanele implicate în violenţe Un oficial din cadrul Departamentului de Justiţie a declarat joi că vor fi luate în considerare acuzaţii de conspiraţie sedicioasă, precum şi acuzaţii de revoltă şi insurecţie în cazul persoanelor arestate pentru atacul de miercuri asupra Capitoliului, transmite Reuters.Membri ai poliţiei Capitoliului se vor afla printre persoanele care vor fi interogate ca martori şi dacă vor apărea dovezi de complicitate privind implicarea, aceştia vor fi puşi sub acuzare, a declarat presei, în cadrul unui briefing, procurorul american Michael Sherwin."Toate opţiunile sunt pe masă", inclusiv acuzaţii de conspiraţie sedicioasă, revoltă şi insurecţie, a spus Sherwin. Foto: (c) MICHAEL REYNOLDS POOL/EPA UPDATE 07.01 ORA 23.13 Asalt asupra Capitoliului: Şeful Pentagonului afirmă că violenţele sunt ''condamnabile'' Şeful interimar al Pentagonului, Chris Miller, a condamnat joi violenţele comise asupra Capitoliului, la mai mult de 24 de ore după ce susţinătorii preşedintelui republican Donald Trump au asaltat clădirea într-un atac asupra democraţiei americane, informează Reuters."Violenţa de ieri de la Capitoliu a fost condamnabilă şi contrară principiilor Constituţiei Statelor Unite", a spus Miller într-un comunicat. Foto: (c) Chip Somodevilla POOL/EPA UPDATE 07.01 ORA 22.40 Asalt asupra Capitoliului: Un ministru al administraţiei Trump şi-a anunţat demisia Secretarul american al Transporturilor, Elaine Chao, şi-a anunţat joi demisia, invocând ''îngrijorarea'' faţă de violenţele de la Capitoliu comise miercuri de către susţinători ai preşedintelui în exerciţiu Donald Trump, relatează AFP. Foto: (c) ERIK S LESSER/EPA''Ţara noastră a trăit un eveniment traumatizant, total evitabil (...) care m-a tulburat atât de mult încât nu pot să îl ignor'', a afirmat, potrivit unui comunicat, soţia liderului senatorilor republicani Mitch McConnell. UPDATE 07.01 ORA 22.11 Asalt asupra Capitoliului: Demiterea lui Trump este o ''urgenţă de maximă importanţă'' (Pelosi) Preşedinta democrată a Camerei Reprezentanţilor a Congresului SUA, Nancy Pelosi, a declarat joi că demiterea lui Donald Trump este o ''urgenţă de maximă importanţă'', acuzându-l pe acesta şi susţinătorii săi de participare la o ''tentativă de lovitură de stat'', relatează AFP. Foto: (c) Drew Angerer POOL/EPANancy Pelosi i-a cerut vicepreşedintelui Mike Pence să invoce imediat cel de-al 25-lea amendament din Constituţie pentru a-l declara pe Donald Trump ''inapt'' să guverneze, afirmând că speră să obţină răspunsul ''astăzi''. UPDATE 07.01 ORA 21.38 Asalt asupra Capitoliului: Manifestanţi antirasişti ar fi fost trataţi ''foarte diferit'' (Biden) Preşedintele ales al SUA Joe Biden a declarat joi că este convins că manifestanţi antirasişti ar fi fost trataţi ''foarte diferit'' în comparaţie cu modul în care au fost trataţi susţinători ai preşedintelui în exerciţiu Donald Trump care au provocat haos la Washington, relatează AFP.''Dacă aceasta ar fi fost o manifestare a mişcării Black Lives Matter, ei ar fi fost trataţi foarte diferit de cei care au atacat Capitoliul, ştim cu toţii că este adevărat şi că este inacceptabil'', a menţionat preşedintele ales al SUA, într-un discurs rostit de la locuinţa sa din Wilmington, statul Delaware. UPDATE 07.01 ORA 21.21 Asalt asupra Capitoliului: Biden îl acuză pe Trump că a ''declanşat un atac nemilos asupra instituţiilor'' democratice Preşedintele ales al SUA Joe Biden l-a acuzat joi pe Donald Trump că a ''declanşat un atac nemilos asupra instituţiilor'' democratice americane, după ce susţinători ai acestuia au invadat miercuri incinta Capitoliului, relatează AFP.''Ieri a fost în ochii mei una dintre cele mai întunecate zile din Istoria noastră'', a afirmat preşedintele ales al SUA, calificându-i drept ''terorişti'' pe cei care au participat la actele de violenţă. UPDATE 07.01 ORA 20.03 Asalt asupra Capitoliului: Liderul minorităţii democrate din Senat Chuck Schumer cere demiterea preşedintelui Trump Liderul minorităţii democrate din Senat Chuck Schumer i-a cerut joi vicepreşedintelui Mike Pence să-l demită pe preşedintele Donald Trump după violenţele comise de susţinătorii acestuia miercuri la Capitoliu, sediul Congresului american, relatează AFP.''Ceea ce s-a întâmplat ieri la Capitoliu a fost o insurecţie împotriva Statelor Unite, instigată de preşedinte'', a scris Chuck Schumer, cerând republicanului Mike Pence să invoce cel de-al 25-lea amendament din Constituţie care permite vicepreşedintelui şi unei majorităţi a cabinetului să-l declare pe preşedinte ''inapt'' pentru îndeplinirea atribuţiilor şi să-l îndepărteze de la putere. Foto: (c) LEAH MILLIS / REUTERS UPDATE 07.01 ORA 19.41 Asalt asupra Capitoliului: Un senator democrat susţine că i s-a furat un laptop din birou Senatorul american Jeff Merkley a declarat că demonstranţii pro-Trump care au pătruns în clădirea Capitoliului miercuri i-au răscolit biroul şi au furat un laptop, relatează joi Reuters.Într-un video postat pe Twitter miercuri seară, senatorul democrat din Oregon a arătat cum i-au lăsat protestatarii biroul, cu dulapuri în dezordine, dosare împrăştiate şi un muc de ţigară. The trail of destruction and looting. What happened today was an assault by the domestic terrorists who stormed the Capitol, but it was also an assault on our constitution. [sound on] pic.twitter.com/BrELF7cMz1— Senator Jeff Merkley (@SenJeffMerkley) January 7, 2021 UPDATE 07.01 ORA 19.27 Asalt asupra Capitoliului: Preşedintele Mexicului critică 'cenzura' social media Preşedintele Mexicului Andrés Manuel López Obrador a criticat joi "cenzura" companiilor social media care au blocat temporar conturile preşedintelui american Donald Trump în timpul scenelor haotice provocate de susţinătorii săi care au luat cu asalt miercuri Capitoliul din Washington DC, relatează Reuters."Ceea ce nu mi-a plăcut ieri în povestea cu Capitoliul" este că "nu-mi place cenzura", a declarat Lopez Obrador. "Nu-mi place ca cineva să fie cenzurat şi să i se ia dreptul de a trimite un mesaj pe Twitter sau pe Facebook", a adăugat el. UPDATE 07.01 ORA 19.17 Asalt asupra Capitoliului: Şeful interimar pentru securitatea internă îl imploră pe Trump să condamne violenţele Chad Wolf, secretarul interimar al Departamentului pentru securitatea internă (US Homeland Security), a lansat joi un apel către preşedintele în exerciţiu Donald Trump să denunţe asaltul 'tragic şi revoltător' asupra Capitoliului de către o mulţime de simpatizanţi ai săi, relatează DPA.'Îi implor pe preşedinte şi pe toţi oficialii aleşi să condamne cu fermitate violenţa care a avut loc', insistă Wolf, o oficialitate loială de mult timp lui Trump, într-un comunicat.Wolf a declarat că va rămâne în funcţie 'până la sfârşitul administraţiei' pentru a asigura o 'tranziţie ordonată' către echipa preşedintelui ales Joe Biden. UPDATE 07.01 ORA 18.56 Incapacitatea poliţiei de a asigura securitatea clădirii Capitoliului ridică întrebări serioase (politicieni americani) Foto: (c) Shannon Stapleton / REUTERS După ce o mulţime violentă, care a susţinut efortul nedemocratic al preşedintelui Donald Trump de a invalida rezultatele Colegiului Electoral, a terorizat miercuri complexul Capitoliului, au apărut numeroase întrebări privind modul în care aceşti oameni au reuşit să pătrundă în Congres şi privind modul de acţiune al poliţiei, relatează joi dpa. UPDATE 07.01 ORA 18.59 Asalt asupra Capitoliului: Solistul trupei Jamiroquai, confundat cu un protestatar Foto: (c) Stephanie Keith / REUTERS Solistul formaţiei britanice Jamiroquai, Jay Kay, pe care unii au crezut că l-au recunoscut în persoana unui protestatar care a intrat în clădirea Capitoliului, a explicat joi că nu el era personajul pitoresc cu o căciulă de blană, cu coarne şi la bustul gol, ce a fost imortalizat de fotografi, transmite AFP. UPDATE 07.01 ORA 18.39 Preşedintele laburist al parlamentului britanic, Lindsay Hoyle, indignat de asaltul asupra Capitoliului; mesaj de încurajare pentru Pelosi Preşedintele Camerei Comunelor din Marea Britanie, Lindsay Hoyle, i-a transmis joi preşedintei Camerei Reprezentanţilor a SUA, Nancy Pelosi, un mesaj de ''solidaritate'' după asaltul susţinătorilor preşedintelui Donald Trump asupra Capitoliului, el declarându-se ''uşurat'' că şefa legislativului american nu a fost rănită, potrivit AFP.Fotografia cu un simpatizant al lui Trump tolănit în fotoliul lui Pelosi şi cu un picior urcat mândru pe biroul acesteia a făcut ocolul lumii. Foto: (c) JIM LO SCALZO / EPA UPDATE 07.01 ORA 18.37 Asalt asupra Capitoliului: Facebook şi Instagram blochează conturile lui Trump până la încheierea mandatului prezidenţial Facebook Inc şi Instagram vor prelungi blocarea conturilor preşedintelui Statelor Unite în exerciţiu, Donald Trump, pentru cel puţin următoarele două săptămâni până la încheierea tranziţiei prezidenţiale, a anunţat directorul executiv Mark Zuckerberg, citat joi de Reuters.Twitter Inc, Facebook şi Snap Inc au blocat temporar miercuri conturile lui Trump, în timp ce giganţii tehnologici s-au grăbit să suprime afirmaţiile sale nefondate despre alegerile prezidenţiale din SUA şi sute de susţinători ai lui Trump au luat cu asalt Capitoliul. UPDATE 07.01 ORA 17.01 Asalt asupra Capitoliului: FBI cere populaţiei imagini cu autorii violenţelor de la Washington şi informaţii despre aceştia Biroul Federal de Investigaţii a înfiinţat un site pentru a aduna informaţii, fotografii sau înregistrări video cu susţinătorii preşedintelui american Donald Trump care au luat cu asalt Capitoliul la Washington, relatează dpa."FBI acceptă ponturi şi imagini din media digitale care prezintă acte de revoltă şi de violenţă în clădirea Capitoliului şi în zona din împrejurimi", a anunţat instituţia pe site-ul său.Anchetatorii pot de asemenea profita de dovezile de primă mână constând în fotografii şi filmări postate chiar de autorii asaltului pe social media. Multe dintre feţele lor sunt lesne de recunoscut, întrucât cei mai mulţi au ignorat obligativitatea purtării măştii în contextul pandemiei de coronavirus. UPDATE 07.01 ORA 16.56 Premierul ceh renunţă la şapca în stilul lui Donald Trump, după violenţele de la Capitoliu Premierul ceh Andrej Babis a înlocuit joi şapca de baseball roşie în stilul lui Donald Trump cu o mască facială de protecţie în fotografia sa de profil pe Twitter, la o zi după violenţele de Capitoliu, relatează France Presse.Până miercuri, miliardarul populist ceh purta în fotografia de profil o şapcă cu inscripţia 'SILNE CESKO' (Cehia puternică), aluzie la lozinca 'Make America Great Again' a lui Donald Trump, sloganul campaniei sale electorale din 2016 UPDATE 07.01 ORA 15.13 Asalt asupra Capitoliului: Preşedintele Ucrainei salută confirmarea lui Biden, în pofida unui ''atac oribil'' Şeful statului ucrainean Volodimir Zelenski a salutat joi confirmarea alegerii lui Joe Biden la Casa Albă în pofida unui "atac oribil" al susţinătorilor lui Donald Trump asupra Congresului american, relatează AFP."Condamnăm cu tărie violenţa fără precedent împotriva Congresului american", a postat pe Twitter preşedintele Zelenski după ratificarea de către aleşii americani a lui Joe Biden ca viitor preşedinte al SUA, a doua zi după ce în Capitoliu au pătruns susţinătorii lui Donald Trump."Suntem inspiraţi de rezilienţa celei mai mari şi vechi instituţii democratice din lume, care la numai câteva ore după acest atac oribil a ţinut o sesiune istorică afirmând voinţa poporului american", a adăugat el. Foto: (c) SHAWN THEW / EPA UPDATE 07.01 ORA 14.36 Asalt asupra Capitoliului: Rusia critică sistemul electoral ''arhaic'' al Statelor Unite Sistemul electoral "arhaic" al SUA nu îndeplineşte criteriile democratice, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, după invadarea Capitoliului de către susţinătorii lui Donald Trump, relatează AFP.După ce a afirmat că este vorba despre o "afacere internă" pentru Washington, Maria Zaharova a spus că evenimentele de la Washington au fost favorizate de faptul că "sistemul electoral al SUA este arhaic, nu răspunde normelor democratice moderne".Acesta "creează oportunităţi pentru numeroase încălcări, iar media americane au devenit un instrument de luptă politică", a adăugat ea, citată de agenţiile de ştiri ruse. Foto: (c) MICHAEL REYNOLDS / EPA UPDATE 07.01 ORA 14.06 Nu e momentul ca Trump să primească Nobelul, întrucât dă semne de dezechilibru mintal, spune un politician norvegian care l-a nominalizat Un deputat norvegian care l-a nominalizat, în septembrie anul trecut, pe preşedintele american Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace a afirmat joi că acesta şi-a meritat nominalizarea, dar că acum el nu ar mai face-o, relatează dpa."Nominalizarea la Nobel a fost pentru acordul de pace pe care (Trump) l-a obţinut în Orientul Mijlociu. Dar după înfrângerea în alegerile prezidenţiale cred că a dat unele semne de dezechilibru mintal", a afirmat Christian Tybring-Gjedde (Partidul Progresului, populist). UPDATE 07.01 ORA 13.28 Asalt asupra Capitoliului: Bărbatul deghizat în bizon care a pătruns în Senatul SUA este membru al QAnon Au fost doar câteva secunde, însă scena s-a transformat în simbol al asaltului violent asupra Capitoliului din Washington comis miercuri de simpatizanţi ai preşedintelui în exerciţiu Donald Trump. Un bărbat deghizat în bizon, cu o căciulă de blană, cu coarne, şi aflat la bustul gol a prezidat pentru scurt timp Senatul SUA, cu pumnul ridicat, în plin haos, comentează EFE. Foto: (c) JIM LO SCALZO / EPAProtagonistul acestei scene rocamboleşti este Jake Angeli, membru al QAnon, mişcare conspiraţionistă, care se prezintă sub numele de ''Yellowstone Wolf'' (Lupul din Yellowstone) pe canalul său de YouTube, unde susţine existenţa unei presupuse reţele de pornografie infantilă şi de trafic sexual cu minori condusă de democraţi. UPDATE 07.01 ORA 13.22 Asalt asupra Capitoliului: OSCE îndeamnă la respectarea procesului democratic în SUA Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) a îndemnat joi la moderaţie şi la respectarea principiilor democraţiei, după recentele evenimente de la Washington, unde susţinători ai preşedintelui în exerciţiu Donald Trump au luat cu asalt Capitoliul, sediul Congresului SUA, în încercarea de a răsturna rezultatul alegerilor prezidenţiale, informează dpa. Foto: (c) OSCE / Facebook.com Într-un comunicat dat publicităţii joi, Biroul OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (ODIHR) şi-a exprimat "îngrijorarea cu privire la integritatea procesului democratic" şi a subliniat că SUA, membru al OSCE, trebuie "să asigure că acei candidaţi care obţin numărul necesar de voturi sunt instalaţi în mod corespunzător în funcţie". UPDATE 07.01 ORA 12.39 Magdin, despre violenţele de la Washington: Un moment de care America nu avea nevoie Violenţele de la Capitoliu de miercuri seară au fost "un moment de care America nu avea nevoie", afirmă analistul politic Radu Magdin şi subliniază că SUA au avut, de-a lungul timpului, o capacitate de regenerare "sub un leadership potrivit, înţelept". "Ceea ce am văzut ieri, ca analiză politică, este următoarea situaţie: un miting de presiune care nu ar fi trebuit să aibă loc, care a degenerat urât şi care va consfinţi ruperea republicanilor de către Trump. În momentul de faţă, având în vedere şi gestul în sine, care nu-şi avea locul, pentru că este o lipsă de respect faţă de rezultatul iniţial al alegerilor, şi degenerarea acestui miting, indiferent de împachetarea finală, gen 'Vă iubim, sunteţi speciali, mergeţi acasă', este un lucru care nu-şi avea locul într-o democraţie consolidată şi asta este marea greşeală", a declarat expertul pentru AGERPRES. Foto: (c) SHAWN THEW / EPA UPDATE 07.01 ORA 12.44 Asalt asupra Capitoliului: Polonia are încredere în puterea democraţiei americane, dă asigurări preşedintele Andrzej Duda Polonia are încredere în puterea democraţiei americane, a declarat joi preşedintele Andrzej Duda, a doua zi după ce manifestanţi pro-Trump au invadat clădirea Capitoliului din Washington, întrerupând o sesiune comună a Congresului consacrată certificării victoriei lui Joe Biden în alegerile prezidenţiale americane din noiembrie anul trecut, potrivit thenews.pl.''Evenimentele de la Washington sunt o chestiune internă a SUA, care este o ţară democrată guvernată de statul de drept'', a scris Andrzej Duda într-o postare pe Twitter. UPDATE 07.01 ORA 12.32 Democraţia occidentală este ''fragilă şi vulnerabilă'', conchide preşedintele Iranului, după tulburările de la Washington Democraţia occidentală este ''fragilă şi vulnerabilă'', a conchis joi preşedintele iranian Hassan Rohani, avertizând totodată împotriva ascensiunii "populismului", după tulburările provocate de susţinători ai preşedintelui american în exerciţiu Donald Trump miercuri la sediul parlamentului din Washington, relatează AFP şi EFE. Foto: (c) PRESIDENT OFFICE HANDOUT / EPA "Ce am observat în SUA ieri seară şi astăzi a arătat, în primul rând, cât este de vulnerabilă şi fragilă democraţia occidentală, precum şi că, în aceste ţări, în pofida progresului ştiinţei şi tehnologiei, există mult populism", a declarat Rouhani într-o alocuţiune transmisă de televiziunea de stat. UPDATE 07.01 ORA 12.04 Dungaciu: Ce se întâmplă în America, pe ecranul mare al lumii, arată o Americă şubrezită în raport cu sarcinile pe care le va avea Violenţele de miercuri, de la Capitoliu, "arată o Americă şubrezită în raport cu sarcinile pe care le va avea" şi slăbesc "autoritatea morală" a SUA pe plan internaţional, apreciază analistul de politică externă Dan Dungaciu. Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO"Ce se întâmplă în America, pe ecranul mare al lumii, arată o Americă şubrezită în raport cu sarcinile pe care le va avea. E foarte greu să mai dai lecţii de democraţie, cel puţin pe termen scurt, inclusiv statelor din fosta URSS", a declarat pentru AGERPRES Dan Dungaciu. UPDATE 07.01 ORA 11.56 Asalt asupra Capitoliului: Liderul grupului de extremă dreapta din SUA Proud Boys salută atacul Enrique Tarrio, liderul grupului de extremă dreapta american Proud Boys, a salutat asaltul de miercuri asupra Capitoliului din Washington şi a avertizat că există posibilitatea ca acţiuni similare să aibă loc asupra altor clădiri publice din SUA, transmite EFE. Foto: (c) GAMAL DIAB / EPA Într-o conversaţie telefonică cu The Wall Street Journal, Tarrio a afirmat că acest tip de acţiuni ''va continua să aibă loc'' dacă preşedintele ales Joe Biden şi Partidul Democrat nu ascultă acea parte a populaţiei care are îndoieli cu privire la legitimitatea ultimului scrutin prezidenţial din ţară, din 3 noiembrie. UPDATE 07.01 ORA 11.53 Asalt asupra Capitoliului: Furia manifestată la Washington este scandaloasă şi trebuie să fie condamnată, susţine Netanyahu Premierul israelian Benjamin Netanyahu a calificat joi asaltul asupra Capitoliului de către manifestanţi pro-Trump drept un ''act scandalos care trebuie să fie condamnat cu vehemenţă'', relatează Reuters.Netanyahu a spus că nu are ''niciun dubiu'' că ''democraţia americană va triumfa''. Foto: (c) Yonatan Sindel POOL / EPA ''Întotdeauna (democraţia americană, n.red.) a triumfat'', a adăugat şeful guvernului israelian. UPDATE 07.01 ORA 11.36 Asalt asupra Capitoliului: Angela Merkel se declară ''întristată'' şi ''furioasă'' şi îi atribuie responsabilitatea lui Trump Cancelarul german Angela Merkel şi-a exprimat joi ''tristeţea'' şi ''furia'' după luarea cu asalt, în ajun, a sediului Congresului din Washington de către susţinători ai lui Donald Trump, relatează Reuters şi AFP. Potrivit cancelarului, acest asalt a avut la origine faptul că preşedintele în exerciţiu al SUA nu şi-a recunoscut înfrângerea în faţa adversarului său democrat Joe Biden la scrutinul prezidenţial din 3 noiembrie. Foto: (c) KAY NIETFELD POOL / EPA "Am văzut cu toţii, ieri, imaginile neliniştitoare ale asaltului asupra Congresului SUA, iar aceste imagini m-au înfuriat şi m-au întristat", a declarat Merkel, cu prilejul unei reuniuni a conservatorilor germani. UPDATE 07.01 ORA 11.25 Asalt asupra Capitoliului: Democraţia americană ''şchioapătă de ambele picioare'' (senator rus) Democraţia americană ''şchioapătă de ambele picioare'', a comentat joi preşedintele Comisiei pentru afaceri externe din Senatul rus, Konstantin Kosacev, după violenţele provocate de susţinătorii preşedintelui Donald Trump în Capitoliu la Washington, informează AFP. "Partea perdantă are motive mai mult decât suficiente ca să-i acuze pe câştigători de fraude, este evident că democraţia americană şchioapătă de ambele picioare", a scris Kosacev pe Facebook. UPDATE 07.01 ORA 11.21 Asalt asupra Capitoliului: Celebrităţi din SUA condamnă violenţele Într-un amestec de furie şi indignare, celebrităţi din domeniul culturii, spectacolelor şi sporturilor din SUA au condamnat miercuri seara asaltul asupra Capitoliului din Washington comis de susţinători ai preşedintelui în exerciţiu al SUA şi l-au acuzat pe Donald Trump că a încurajat acţiunile extremei drepte, transmite EFE. UPDATE 07.01 ORA 10.47 Asalt asupra Capitoliului: Retorica lui Trump a condus direct la violenţa teribilă, afirmă Priti Patel Retorica lui Donald Trump de a pune sub semnul întrebării înfrângerea sa în alegerile prezidenţiale din SUA a condus în mod direct la violenţa ''teribilă'' de la Capitoliu şi preşedintele în exerciţiu ar trebui să condamne imaginile de la Washington, a susţinut joi ministrul de interne britanic Priti Patel, transmite Reuters.Patel a spus că evenimentele sunt ''teribile, dincolo de cuvinte'' şi că Trump nu doar că nu a detensionat situaţia, ci el chiar a alimentat violenţele. UPDATE 07.01 ORA 10.16 VIDEO Asalt asupra Capitoliului: Susţinătorii lui Trump invadează Capitoliul, America este sub şoc (sinteză) Foto: (c) JIM LO SCALZO / EPA Scene inimaginabile la Washington: susţinătorii lui Donald Trump au invadat Capitoliul, templul democraţiei americane, întrerupând sesiunea care ar fi trebuit să confirme victoria lui Joe Biden în alegerile prezidenţiale din noiembrie, comentează joi AFP. UPDATE 07.01 ORA 09.38 Asalt asupra Capitoliului: Internauţii şi unele mass-media din China ironizează haosul de la Washington (AFP) Internauţii şi unele mass-media din China făceau comentarii acide joi, pe reţelele sociale, în legătură cu scenele de haos de la Capitoliu, fără a ezita să facă o paralelă între situaţia de la Washington şi manifestanţii pro-democraţie din Hong Kong, informează AFP. UPDATE 07.01 ORA 09.16 VIDEO Asalt asupra Capitoliului: Secretarul general al ONU îşi exprimă tristeţea Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat miercuri seară trist din cauza asaltului asupra Capitoliului din Washington şi a subliniat că, în astfel de cazuri, este fundamental ca liderii să fie foarte clari în a le transmite susţinătorilor lor să evite violenţele, transmite EFE. Foto: (c) FILIP SINGER / EPA''În aceste circumstanţe, este important ca liderii politici să insiste pe lângă susţinătorii lor asupra nevoii de a evita violenţa, precum şi să respecte procesele democratice şi statul de drept'', a insistat secretarul general al ONU. UPDATE 07.01 ORA 08.54 VIDEO Incidente la Washington: Femeia care a murit miercuri a fost împuşcată de poliţia Capitoliului, precizează şeful poliţiei Femeia care a murit miercuri în timpul incidentelor din sediul Congresului SUA a fost împuşcată de poliţia Capitoliului, a anunţat şeful poliţiei din Washington, transmite AFP."Agenţi în uniformă ai poliţiei Capitoliului i-au înfruntat (pe manifestanţii care au pătruns în clădire) şi la un moment dat unul dintre ei a făcut uz de arma de serviciu" şi a rănit-o pe femeie, a declarat într-o conferinţă de presă Robert Contee. UPDATE 07.01 ora 8.50 VIDEO Incidente la Washington: Mass-media ultraconservatoare americane minimizează gravitatea evenimentelor Mai multe mass-media ultraconservatoare au minimizat miercuri gravitatea intruziunii susţinătorilor preşedintelui în exerciţiu Donald Trump în Capitoliul de la Washington, evocând o furie legitimă şi acuzând, fără dovezi, extrema stângă că s-a infiltrat în această mişcare, informează joi AFP. UPDATE 07.01 ora 8.20 VIDEO Incidente la Washington: Senatul a respins obiecţia aliaţilor lui Trump privind rezultatul alegerilor din Pennsylvania Foto: (c) Erin Schaff POOL / EPA Senatul SUA a respins joi dimineaţă cu un vot covârşitor obiecţia formulată de aliaţii preşedintelui în exerciţiu Donald Trump faţă de certificarea rezultatelor din statul Pennsylvania ale alegerilor prezidenţiale din 3 noiembrie, transmite Reuters. Măsura a fost respinsă cu 92 de voturi pentru şi 7 voturi împotrivă. UPDATE 07.01 ora 7.45 Incidente la Washington: Congresul SUA a respins o primă obiecţie la victoria lui Joe Biden Congresul american a respins miercuri o primă obiecţie la certificarea victoriei lui Joe Biden în alegerile prezidenţiale din SUA, la câteva ore după intruziunea violentă a susţinătorilor lui Donald Trump în Capitoliu, informează joi AFP. UPDATE 07.01 ora 7.41 Incidente la Washington: Patru persoane au decedat şi 52 au fost arestate Patru persoane au decedat şi 52 au fost arestate în timpul protestelor violente desfăşurate miercuri la Capitoliu, unde manifestanţi pro-Trump au reuşit să intre în clădirea care găzduieşte Congresul Statelor Unite, a anunţat şeful poliţiei din Washington DC, Robert Contee, transmite Reuters şi dpa. Foto: (c) WILL OLIVER / EPA UPDATE 07.01 ora 6.07 Incidente la Washington: Mai mulţi miniştri au în vedere înlăturarea lui Trump de la putere (media) Membri ai guvernului american au analizat posibilitatea înlăturării de la putere a lui Donald Trump după lovitura în forţă a partizanilor săi în Congres, au raportat miercuri seară mai multe media, notează AFP.Discuţiile s-au centrat asupra celui de-al 25-lea amendament la Constituţia americană, care îi autorizează pe vicepreşedinte şi o majoritate a cabinetului să îl declare pe preşedinte "inapt" să îşi exercite funcţiile, potrivit canalelor CNN, CBS şi ABC, care se sprijină pe surse anonime. UPDATE 07.01 ora 5.40 VIDEO Incidente la Washington: Femeia ucisă la Capitoliu era o partizană a lui Trump locuind în California Femeia decedată miercuri după a fost rănită de glonţ în sediul Congresului SUA, la Washington, se numea Ashli Babbitt şi era o susţinătoare înfocată a preşedintelui Donald Trump care trăia în sudul Californiei, au informat media americane citând familia ei, scrie AFP. "Femeia era Ashli Babbitt, care a fost militar timp de 14 ani şi a efectuat patru desfăşurări cu armata aerului americană", potrivit canalului de televiziune KUSI care a discutat cu soţul ei. UPDATE 07.01 ora 5.08 VIDEO Incidente la Washington: Senatorul Mitt Romney denunţă o "insurecţie" Senatorul republican Mitt Romney a afirmat miercuri seară că atacul împotriva Capitoliului a fost o "insurecţie" şi a pledat pe lângă colegii săi republicani să îşi abandoneze obiecţiile contra voturilor colegiului electoral şi să îi informeze pe alegătorii lor despre victoria lui Joe Biden la alegerile din 2020, potrivit CNN. "Ceea ce s-a întâmplat astăzi aici a fost o insurecţie provocată de preşedintele Statelor Unite", a declarat senatorul de Utah în plenul Camerei superioare a Congresului SUA. UPDATE 07.01 ora 4.25 VIDEO Incidente la Washington: "6 ianuarie, zi sumbră" a istoriei americane recente" (Chuck Summer) Liderul minorităţii democrate din Senat, Chuck Schumer, a condamnat cu forţă evenimentele care au avut loc miercuri la Capitoliul SUA şi a imputat responsabilitatea pentru acestea preşedintelui Donald Trump, potrivit CNN. "Acest templu al democraţiei a fost profanat", a spus el, luând cuvântul la câteva minute după reluarea şedinţei Senatului, întreruptă de violenţe. "Va fi o pată asupra ţării noastre, nu chiar aşa de uşor de îndepărtat, moştenirea cumplită, de neşters, a celui de-al 45-lea preşedinte al Statelor Unite. Fără îndoială cel mai prost", a adăugat senatorul de New York. UPDATE 07.01 ora 4.12 VIDEO Incidente la Washington: După Twitter, şi Facebook anunţă suspendarea temporară a contului lui Trump După Twitter, reţeaua de socializare Facebook a suspendat la rândul său temporar miercuri contul lui Donald Trump, la finalul unei zile de violenţe în Capitoliu, pe care susţinătorii preşedintelui în exerciţiu l-au luat cu asalt în încercarea de a împiedica certificarea victoriei lui Joe Biden în alegeri, relatează AFP. UPDATE 07.01 ora 3.53 VIDEO Incidente la Washington: Bill Clinton denunţă un "asalt fără precedent" contra instituţiilor americane Fostul preşedinte american Bill Clinton (1993-2001) a denunţat într-un comunicat un "asalt fără precedent" împotriva instituţiilor americane, după pătrunderea în forţă, miercuri, a partizanilor lui Donald Trump la Capitoliu, potrivit CNN. "Agresiunea a fost alimentată de mai mult de patru ani de politică otrăvită răspândind dezinformare deliberată, semănând neîncredere în sistemul nostru şi opunându-i pe americani unii altora. Fitilul a fost aprins de Donald Trump şi de cei mai fervenţi catalizatori ai săi, dintre care mulţi în Congres, pentru a răsturna situaţia, rezultatul unor alegeri pe care le-a pierdut", a mai spus fostul preşedinte democrat. UPDATE 07.01 ora 3.50 VIDEO Incidente la Washington: Pence condamnă protestele violente, la reluarea şedinţei Senatului de certificare a victoriei lui Biden Vicepreşedintele american Mike Pence a condamnat violenţele susţinătorilor preşedintelui Donald Trump care au invadat miercuri Capitoliul în încercarea de a bloca certificarea rezultatelor alegerilor prezidenţiale, în contextul în care Senatul şi-a reluat numărarea voturilor după o întârziere de mai multe ore, relatează AFP şi Reuters. Într-un discurs susţinut în deschiderea şedinţei, Pence şi-a exprimat regretul pentru această "zi sumbră" şi a condamnat "violenţele". UPDATE 07.01 ora 3.35 VIDEO Incidente la Washington: Obama spune că violenţele de la Capitoliu sunt o "ruşine", dar nu reprezintă o "surpriză" Fostul preşedinte american Barack Obama a afirmat că violenţele de miercuri de la Capitoliu sunt un moment de "mare dezonoare şi ruşine" pentru SUA, dar nu reprezintă o "surpriză totală". "Istoria va reţine pe bună dreptate violenţele de astăzi de la Capitoliu, instigate de un preşedinte în exerciţiu (Donald Trump - n.r.) care a continuat să mintă în legătură cu rezultate unor alegeri legitime, ca un moment de mare dezonoare şi ruşine pentru naţiunea noastră", a transmis Obama printr-un mesaj postat pe reţelele de socializare. UPDATE 07.01 ora 3.29 VIDEO Incidente la Washington: James Mattis îl acuză pe Trump că "a pus la cale" asaltul asupra Capitoliului Primul secretar al Apărării din administraţia Trump, James Mattis, a apreciat revolta de la Washington ca un "asalt violent împotriva Capitoliului nostru, un efort pentru a subjuga democraţia americană prin domnia gloatei", scrie CNN. El a mai afirmat că acest atac a fost "pus la cale de Donald Trump". UPDATE 07.01 ora 3.18 VIDEO Incidente la Washington: Congresul şi-a reluat şedinţa de certificare a victoriei lui Biden Congresul Statelor Unite şi-a reluat miercuri seară, în jurul orelor 20.00 (joi, 01.00 GMT) sesiunea consacrată certificării victoriei lui Joe Biden la prezidenţiale, suspendată mai devreme în cursul zilei de pătrunderea în forţă a unor manifestanţi pro-Trump la Capitoliu, scriu agenţiile internaţionale de presă. UPDATE 07.01 ora 3.04 VIDEO Incidente la Washington: Demisia şefei de cabinet a Primei Doamne după evenimentele de la Capitoliu Actuala şefă de cabinet a Primei Doamne Melania Trump, fostă director de comunicare şi ataşat de presă al Casei Albe, Stephanie Grisham, şi-a prezentat demisia miercuri după-amiază, cu efect imediat, ca urmare a violenţelor care au avut loc la Capitoliu, a declarat un responsabil de la Casa Albă, potrivit CNN. UPDATE 07.01 ora 2.55 VIDEO Incidente la Washington: Canadienii sunt "profund îngrijoraţi" de violenţele din SUA, afirmă Trudeau Premierul canadian Justin Trudeau a exprimat miercuri "îngrijorarea" canadienilor faţă de violenţele electorale izbucnite în SUA, pe care le-a calificat drept un "atac la adresa democraţiei", relatează AFP şi DPA. UPDATE 07.01 ora 2.51 VIDEO Incidente la Washington: Vicepreşedintele Mike Pence a revenit la Senat Vicepreşedintele american, Mike Pence, a revenit miercuri seară în Senat, anunţă purtătorul lui de cuvânt, Devin O'Malley, citat de agenţiile internaţionale de presă. UPDATE 07.01 ora 2.41 VIDEO Incidente la Washington: Pompeo a condamnat asaltul asupra Capitoliului, considerându-l "inacceptabil" Secretarul de stat Mike Pompeo a condamnat asaltul susţinătorilor lui Donald Trump asupra Capitoliului, spunând că este "inacceptabil", relatează DPA. "Anarhia şi revoltele - aici sau în altă părţi ale lumii - sunt întotdeauna inacceptabile", a scris Pompeo pe Twitter. UPDATE 07.01 ora 2.23 VIDEO Incidente la Washington: Desfăşurarea Gărzii Naţionale aprobată de Pence, nu de Trump Secretarul american al Apărării, Christopher Miller, a declarat pentru cotidianul New York Times că a decis desfăşurarea Gărzii Naţionale din Washington la Capitoliu împreună cu vicepreşedintele Mike Pence, şi nu cu preşedintele Donald Trump. "Am activat pe deplin Garda Naţională din Washington pentru a ajuta forţele de ordine federale şi locale atunci când depun eforturi pentru rezolvarea paşnică a situaţiei. Suntem pregătiţi să oferim dacă va fi nevoie un sprijin suplimentar şi corespunzător la solicitarea autorităţilor locale", a adăugat Christopher Miller. UPDATE 07.01 ora 2.11 VIDEO Incidente la Washington: Poliţia confirmă moartea femeii împuşcate în timpul asaltului asupra Capitoliului O femeie care a fost împuşcată în timpul asaltului susţinătorilor lui Donald Trump asupra Capitoliului a murit, a confirmat poliţia, conform DPA şi AFP. UPDATE 07.01 ora 2.02 VIDEO Incidente la Washington: Nancy Pelosi anunţă reluarea şedinţei comune a Congresului UPDATE 07.01 ora 1.53 VIDEO Incidente la Washington: Facebook şi YouTube au retras mesajul video al lui Trump Facebook şi YouTube au retras un mesaj video al lui Donald Trump în care preşedintele în exerciţiu a afirmat din nou, neîntemeiat, că alegerile au fost fraudate şi le-a cerut protestarilor care au invadat Capitoliul să se întoarcă acasă, relatează Reuters. UPDATE 07.01 ora 1.52 VIDEO Incidente la Washington: Trump îi numeşte pe protestatari "mari patrioţi" Preşedintele american în exerciţiu, Donald Trump, i-a numit pe protestatari "mari patrioţi" şi a repetat falsele afirmaţii că a câştigat alegerile prezidenţiale de la 3 noiembrie, notează dpa. "Acestea sunt lucrurile şi evenimentele care se întâmplă atunci când o victorie sacră în alegeri este îndepărtată nepoliticos şi vicios de la marii patrioţi care au fost trataţi rău şi nedrept atâta timp", a spus el într-un tweet. "Amintiţi-vă această zi pentru totdeauna!", a adăugat el. UPDATE 07.01 ora 1.33 VIDEO Incidente la Washington: George W. Bush condamnă "insurecţia" de la Capitoliu şi o consideră demnă de o "republică bananieră" Fostul preşedinte republican George W. Bush a condamnat "insurecţia" de miercuri de la Capitoliu, spunând că este demnă de o "republică bananieră", relatează AFP şi Reuters. "Este o privelişte dezgustătoare şi sfâşietoare", a transmis Bush într-un comunicat, în legătură cu invadarea Capitoliului de către susţinători ai preşedintelui în exerciţiu Donald Trump. UPDATE 07.01 ora 1.31 VIDEO Incidente la Washington: Stare de urgenţă în statul învecinat Virginia Guvernatorul statului Virginia, Ralph Northam, a declarat stare de urgenţă pe teritoriul acestuia, după ce susţinători preşedintelui Donald Trump au invadat Capitoliul de la Washington în timpul sesiunii Congresului SUA pentru certificarea rezultatelor la alegerile prezidenţiale din noiembrie, informează agenţiile internaţionale de presă. UPDATE 07.01 ora 1.15 VIDEO Incidente la Washington: O membră democrată a Congresului anunţă că pregăteşte documentele pentru un impeachment împotriva lui Trump O membră democrată a Congresului, Ilhan Omar, a anunţat miercuri că pregăteşte documentele pentru un impeachment împotriva preşedintelui în exerciţiu Donald Trump, după ce susţinători ai acestuia au invadat Capitoliul în timpul sesiunii Congresului pentru certificarea rezultatelor la alegerile prezidenţiale din noiembrie, relatează Reuters. UPDATE 07.01 ora 00.46 VIDEO Incidente la Washington: Kamala Harris face apel ca "asaltul" asupra Capitoliului să înceteze Vicepreşedintele-ales al SUA, Kamala Harris, a făcut apel miercuri ca "asaltul" asupra Capitoliului să înceteze, transmite CNN. UPDATE 07.01 ora 00.44 VIDEO Incidente la Washington: Pentagonul activează 1.100 de militari din Garda Naţională Pentagonul a activat miercuri toţi rezerviştii din Garda Naţională din District of Columbia, adică aproximativ 1.100 de militari, pentru a încerca să pună capăt revoltei de la Capitoliul din Washington unde sute de susţinători ai preşedintelui în exerciţiu Donald Trump au luat cu asalt clădirea legislativului american, transmite EFE. UPDATE 07.01 ora 00.17 VIDEO Incidente la Washington: Primarul Muriel Bowser anunţă o interdicţie de circulaţie şi condamnă comportamentul 'ruşinos' al protestarilor Primarul Washingtonului, Muriel Bowser, le-a cerut miercuri seară cetăţenilor să stea în casă şi a condamnat invadarea clădirii Capitoliului de către susţinători ai preşedintelui american în exerciţiu Donald Trump, spunând că este vorba de un comportament "ruşinos", relatează DPA. UPDATE 07.01 ora 00.17 VIDEO Incidente la Washington: Franţa condamnă "un atac serios împotriva democraţiei" (ministrul de externe) Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a condamnat miercuri incidentele provocat de partizanii lui Donald Trump la Capitoliul din Washington, "un atac serios împotriva democraţiei", transmite AFP. UPDATE 07.01 ora 00.01 Incidente la Washington: Şeful diplomaţiei europene denunţă "asaltul neobişnuit împotriva democraţiei americane" Foto: (c) JOHANNA GERON/EPAŞeful diplomaţiei europene Josep Borell a denunţat miercuri "asaltul neobişnuit împotriva democraţiei americane", după ce manifestanţi pro-Trump au invadat Congresul, şi a făcut apel la respectarea rezultatului alegerilor prezidenţiale din SUA, câştigate de Joe Biden, relatează AFP. UPDATE ora 23.45 #alegeriSUA Democraţii au câştigat alegerile senatoriale din Georgia şi preiau controlul asupra Congresului Foto: (c) JON OSSOFF FOR SENATE HANDOUT EPADemocratul Jon Ossoff a câştigat miercuri alegerile pentru Senat desfăşurate în Georgia, oferind astfel democraţilor controlul asupra Senatului SUA, potrivit mai multor media americane, printre care NBC şi ABC, scrie dpa. UPDATE ora 23 40 SUA: Într-un mesaj video pe Twitter, Trump face apel la protestatarii de la Washington să meargă acasă Preşedintele în exerciţiu al SUA, Donald Trump, a făcut apel miercuri la protestatarii de la Washington, într-un mesaj video postat pe Twitter, să meargă acasă, spunând că "trebuie să avem pace". UPDATE ora 23. 32 Proteste la Washington: Responsabili democraţi îl îndeamnă pe Trump să le ceară potestatarilor să părăsească CongresulFoto: (c) Greg Nash/EPACongresmeni democraţi i-au solicitat preşedintelui Donald Trump să îi îndemne pe toţi partizanii lui să părăsească clădirea Capitoliului după ce au pătruns cu forţa în timpul sesiunii comune a Congresului pentru certificarea rezultatelor la alegerile prezidenţiale din noiembrie, transmite dpa. UPDATE ora 23.28 Proteste la Washington: Scenele din Capitala SUA sunt "profund tulburătoare", consideră preşedintele Parlamentului European Preşedintele Parlamentului European, David Sassoli, a declarat miercuri că este extrem de îngrijorat de evenimentele care au loc la Washington, unde susţinători ai preşedintelui în exerciţiu Donald Trump au luat cu asalt clădirea Capitoliului, transmite dpa. UPDATE ora 23. 20 Proteste la Washington: Joe Biden avertizează că democraţia americană se află sub un asalt fără precedent Preşedintele ales al SUA, democratul Joe Biden, a atras atenţia miercuri că democraţia americană se află sub un asalt fără precedent, transmite Reuters. UPDATE ora 23.09 Proteste la Washington: Stoltenberg cere respectarea rezultatului electoral din SUA; şi ministrul de externe german reacţionează Foto: (c) Francisco Seco/EPASecretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a calificat miercuri protestele violente de la Washington drept "scene şocante" şi a declarat că rezultatul alegerilor prezidenţiale americane "democratice" trebuie respectat, transmite Reuters. UPDATE ora 23.07 Proteste la Washington: Militari ai Gărzii Naţionale trimişi la Washington Militari ai Gărzii Naţionale se îndreptau miercuri spre Washington, pentru a încerca să restabilească ordinea în capitala federală, pradă unei situaţii insurecţionale, transmit AFP şi Reuters. UPDATE ora 22.56 Proteste la Washington: Mike Pence spune că protestatarii implicaţi în violenţe vor răspunde în faţa legii Foto: (c) SAUL LOEB/EPAUPDATE ora 22.53 Proteste la Washington Mai mulţi congresmeni denunţă o tentativă de "lovitură de stat" a partizanilor lui Trump Foto: (c) Jim Urquhart/REUTERSMai mulţi membri ai Congresului american au denunţat miercuri o "tentativă de lovitură de stat" desfăşurată de partizani ai lui Donald Trump care au reuşit să pătrundă în Capitoliu, parlamentarii avertizând că acţiunea este sortită eşecului, transmit AFP şi Reuters. UPDATE ora 22 43. Proteste la Washington: O femeie, în stare critică după ce a fost împuşcată în piept în perimetrul Capitoliului (media)Foto: (c) SHAWN THEW/EPAO femeie se află în stare critică după ce a fost împuşcată în piept în perimetrul Capitoliului din capitala SUA, Washington, a transmis miercuri postul CNN, citat de Reuters. UPDATE ora 22.38 Proteste la Washington: Poliţiştii şi-au scos armele în Capitoliu (congresman) Forţele de poliţie şi-au scos armele miercuri în incinta Camerei Reprezentanţilor a Congresului Statelor Unite, în faţa manifestanţilor pro-Trump care au încercat să pătrundă în sala de şedinţe, a raportat congresmanul Dan Kildee, citat de AFP. UPDATE ORA 22.32 Proteste la Washington: În rotonda Capitoliului SUA s-au folosit gaze lacrimogene (parlamentar) Gaze lacrimogene au fost folosite miercuri în rotonda Capitoliului din Washington, după pătrunderea în clădire a susţinătorilor preşedintelui în exerciţiu Donald Trump, iar aleşii au primit ordin să-şi pună măşti de gaz, au declarat doi dintre ei pe Twitter, transmite AFP. UPDATE ora 22.31 VIDEO Proteste la Washington: Vicepreşedintele Mike Pence a fost evacuat Vicepreşedintele american, Mike Pence, a fost evacuat din Capitoliului american, unde se afla miercuri pentru sesiunea comună a Congresului, transmit agenţiile internaţionale de presă. UPDATE ora 22.22 #alegeriSUA Trump le cere susţinătorilor să evite violenţa Foto: (c) SHAWN THEW/EPA Preşedintele american în exerciţiu Donald Trump le-a cerut miercuri susţinătorilor săi să evite violenţa, după intrarea manifestanţilor pro-Trump la Capitoliu, atmosfera fiind extrem de tensionată, relatează AFP. UPDATE ora 22.20 Proteste la Washington: Partizanii lui Trump au luat cu asalt Congresul SUA Partizanii preşedintelui Donald Trump au pătruns miercuri în clădirea Congresului Statelor Unite după ce au dărâmat mai multe garduri de securitate şi s-au confruntat cu poliţia, care a fost depăşită de evenimente, provocând scene de haos în capitala SUA, transmite EFE. Foto: (c) /Mike Theiler/REUTERSFoto: (c) JIM LO SCALZO/EPA Foto: (c) Jonathan Ernst /REUTERS UPDATE ORA 22.11 Proteste la Washington: Susţinătorii lui Trump pătrund în Camera Reprezentanţilor şi se aud focuri de armă Foto: (c) Kevin Dietsch/Pool via REUTERSFoto: (c) Mike Theiler/REUTERS Susţinătorii preşedintelui în exerciţiu Donald Trump au pătruns miercuri în plenul Camerei Reprezentanţilor, care fusese deja evacuată, şi s-au implicat într-o confruntare armată cu agenţii de securitate de la Capitoliu, care au transmis că au auzit focuri de armă, relatează EFE. UPDATE ora 21.56 Proteste la Washington: Ciocniri între susţinătorii lui Trump şi forţele de ordine în faţa Congresului SUA Foto: (c) Jonathan Ernst/REUTERSMii de susţinători ai preşedintelui în exerciţiu al SUA, Donald Trump, s-au adunat miercuri în faţa Capitolului din Washington şi au dărâmat mai multe bariere de securitate, ceea a dus la ciocniri cu poliţia şi la scene haotice în faţa intrării în Congresul SUA, unde congresmenii s-au reunit pentru a valida oficial victoria electorală a democratului Joe Biden, transmite EFE. UPDATE ORA 21.50 Sesiunea Congresului a fost întreruptă din cauza manifestanţilor pro-Trump; Restricţii de circulaţie la Washington Foto: (C) JIM LO SCALZO / EPACongresul Statelor Unite ale Americii a suspendat miercuri de urgenţă o sesiune menită să certifice victoria democratului Joe Biden în alegerile prezidenţiale din 3 noiembrie, măsură luată după intrarea manifestanţilor pro-Trump în incinta Capitoliului, relatează AFP.Preşedintele în exerciţiu, care refuză să-şi accepte înfrângerea, şi-a chemat susţinătorii să protesteze la Washington, în marja acestei sesiuni protocolare. După ce l-au ascultat, unii manifestanţi s-au îndreptat spre Congres şi poliţia a ordonat evacuarea mai multor clădiri. UPDATE ORA 21.46 #alegeriSUA Trump denunţă lipsa de curaj a vicepreşedintelui în exerciţiu Mike Pence Foto: (c) J. Scott Applewhite/EPAPreşedintele american în exerciţiu Donald Trump a denunţat miercuri ceea ce el a apreciat a fi lipsa de curaj a vicepreşedintelui său Mike Pence, care a anunţat că nu se va opune certificării victoriei preşedintelui ales Joe Biden, informează AFP. UPDATE ORA 21.37 Clădiri ale Congresului american, evacuate de poliţie pe fondul protestelor susţinătorilor lui Trump Poliţia a ordonat miercuri evacuarea mai multor clădiri ale Congresului SUA, în timp ce susţinătorii lui Donald Trump au demonstrat împotriva certificării victoriei lui Joe Biden în faţa Capitolului, într-o atmosferă foarte tensionată, conform imaginilor transmise de la faţa locului, relatează AFP. Poliţia Capitolului a ordonat personalului Congresului să evacueze clădirea Cannon precum şi altele din jurul Capitolului, la scurt timp după încheierea unui discurs al preşedintelui în exerciţiu Donald Trump. Miliardarul republican le-a cerut susţinătorilor săi să meargă şi să protesteze împotriva certificării de către aleşii Congresului a victoriei adversarului său democrat, care avea loc în acelaşi timp în incinta Capitoliului. ''Tocmai mi-am evacuat biroul din Cannon din cauza unei ameninţări din apropiere. Acum, vedem manifestanţi care atacă poliţia de la Capitoliu'', a postat pe Twitter aleasa republicană în Camera Reprezentanţilor Nancy Mace. UPDATE ORA 21.00 Vicepreşedintele Pence nu se va opune certificării victoriei lui Biden Vicepreşedintele american Mike Pence a afirmat că nu se va opune certificării miercuri a victoriei lui Joe Biden în alegerile prezidenţiale, ascunzându-se în spatele ''constrângerilor'' Constituţiei, relatează AFP.El şi-a prezentat argumentele într-o scrisoare publicată chiar înainte de deschiderea unei sesiuni extraordinare a Congresului menită să înregistreze oficial rezultatele alegerilor prezidenţiale din 3 noiembrie. ORA 20.10 SUA: Controlul democraţilor asupra Senatului, avantajul esenţial al lui Joe Biden Preluarea controlului Senatului american de către Partidul Democrat al preşedintelui ales Joe Biden, în urma alegerilor din statul Georgia, va fi decisivă pentru capacitatea acestuia de a-şi implementa reformele dorite şi de a numi în diferitele posturi cheie ale administraţiei politicieni cu concepţii mai progresiste, consemnează miercuri AFP într-un comentariu.În cele două alegeri senatoriale parţiale din Georgia, candidatul democrat Raphael Warnock a învins-o pe senatoarea republicană Kelly Loeffler, iar celălalt democrat aflat în cursă, Jon Ossoff, se îndreaptă la rândul său spre victorie în faţa republicanului David Perdue.Democraţii ar prelua astfel controlul asupra Senatului, având acelaşi număr de mandate ca republicanii, câte 50, dar în cazul unei egalităţi de voturi vicepreşedinta Kamala Harris va înclina cu votul ei balanţa în favoarea taberei democrate.În atribuţiile Senatului intră şi confirmarea numirii responsabililor de rang înalt ai administraţiei, inclusiv titularii ministerelor, directorii agenţiilor federale şi ambasadorii.Senatul confirmă de asemenea judecătorii, în special cei ai Curţii Supreme, cea mai înaltă instanţă judiciară a SUA şi ale cărei decizii au implicaţii importante asupra unor chestiuni societale precum căsătoriile între homosexuali sau avortul.Republicanii au transmis că se vor opune cel puţin unei numiri avansate de Joe Biden, respectiv cea a progresistei Neera Tanden pentru conducerea Bugetului.De asemenea, la Departamentul Justiţiei, dacă se va confirma succesul democraţilor în Georgia, preşedintele ales ar putea opta pentru un politician cu orientări mai progresiste.Controlul Senatului de către democraţi, deja majoritari în Camera Reprezentanţilor, îi va oferi lui Joe Biden toate pârghiile puterii, o premieră după începutul preşedinţiei lui Barack Obama, care a reuşit astfel să impună un program major de salvare a economiei după criza economică şi reforma sistemului de sănătate, Obamacare.Dar acestea au fost exact argumentele agitate de republicani în campania electorală din Georgia, ei susţinând că o victorie a democraţilor va scufunda Statele Unite în socialism.Liderul democraţilor din Senat, Chuck Schumer, nu a mai aşteptat miercuri rezultatul acestui scrutin şi i-a asigurat pe Joe Biden şi Kamala Harris că pot conta pe el pentru ''realizarea unor reforme îndrăzneţe''.Printre iniţiativele din programul democraţilor se numără măsuri precum stabilirea unui salariu minim de 15 dolari pe oră sau acordarea unui ajutor de 2.000 de dolari fiecărui american.Însă chiar dacă democraţii vor controla Senatul, majoritatea lor va fi fragilă - la fel ca în Camera Reprezentanţilor -, astfel că senatorii centrişti, cum ar fi democratul Joe Manchin sau republicanii Susan Collins, Lisa Murkowski şi Mitt Romney vor juca un rol major.De pildă, Manchin, care susţine în mare măsură priorităţile democraţilor la capitolele economic şi de politică externă, s-ar putea opune oricărei politici de mediu care ar ameninţa industria minieră a statului său, Virginia de Vest. AGERPRES Citiţi şi: #alegeriSUA Congresul SUA a ratificat victoria preşedintelui ales Joe Biden VIDEO LIVE UPDATE Trump sau Biden? Americanii au votat pentru alegerea celui de-al 46-lea preşedinte al SUA * LIVE UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei.