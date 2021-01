Povestea unei minuni care a devenit posibilă datorită lui Maradona

11:00

Un asistent medical din județul Constanța a murit la scurt timp după ce s-a vaccinat împotriva coronavirusului. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Bărbatului i-a fost administrat vaccinul anti-COVID luni. […] The post Un asistent din Constanța a murit la scurt timp după ce s-a vaccinat împotriva coronavirusului appeared first on Cancan.ro.