„Mortul-viu” din Iași trăiește un adevărat coșmar. Ce spune bărbatul care a „înviat” după 40 de zile de la înmormântare

11:10

Un bărbat din Argeș și-a luat copilul în căruță și a plecat la drum, dar atelajul a fost izbit în plin de un autoturism. Căruța s-a făcut praf, iar copilul a fost rănit. Șoferul nu […] The post Atelaj făcut praf de o mașină. Căruțașul era băut. Și-a pus în pericol propriul copil appeared first on Cancan.ro.