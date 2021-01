LISTA țărilor din ZONA GALBENĂ, actualizată. Românii care vin din 50 de state, în CARANTINĂ/Spania, din nou pe listă

19:00

Radu Budeanu, patronul Cancan și Gândul, continuă seria atacurilor furibunde la adresa Realitatea PLUS! Într-un articol publicat joi, site-ul Gândul prezintă o decizie a instanței prin care Realitatea PLUS ar fi obligată să înlăture materialele referitoare la omul de afaceri care a turnat-o pe Elena Udrea ca sa scape de o condamnare. Informațiile prezentate de siteul lui Budeanu sunt însă contrazise de avocați care susțin că Realitatea nu este obligată să înlăture materialele, deoarece Budeanu s-a judecat cu o firmă ce nu are legătură cu site-ul sau televiziunea.