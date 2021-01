Asalt asupra Capitoliului: Google retrage reţeaua socială conservatoare Parler de pe platforma sa de descărcare a aplicaţiilor

03:20

Twitter a suspendat vineri permanent contul lui Donald Trump invocând riscurile "incitării la violenţă" din partea preşedintelui american, la două zile după ce protestul susţinătorilor săi a degenerat în violenţe iar clădirea Capitoliului a fost luată cu asalt, informează AFP. "După o analiză atentă a tweet-urilor recente de pe contul @realDonaldTrump şi a contextului acestora am suspendat definitiv contul din cauza riscului de a continua incitarea la violenţă", a precizat compania americană într-o postare, potrivit Reuters. After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021 Reţeaua socială a şters mai multe tweet-uri ale preşedintelui republican în exerciţiu care a continuat să conteste validitatea alegerilor prezidenţiale şi i-a suspendat acestuia contul care are peste 88 de milioane de urmăritori timp de douăsprezece ore înainte de a-l reactiva joi.Facebook şi alte platforme au suspendat, de asemenea, profilul lui Donald Trump pe o perioadă nedeterminată. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Andreea Preda) Citeşte şi: * LIVE UPDATE VIDEO Congresul SUA, reunit pentru validarea rezultatelor alegerilor prezidenţiale; asalt asupra Capitoliului * Asalt asupra Capitoliului: Preşedintele Mexicului critică 'cenzura' social media * VIDEO Incidente la Washington: După Twitter, şi Facebook anunţă suspendarea temporară a contului lui Trump * VIDEO Incidente la Washington: După Facebook şi Youtube, şi Twitter retrage mesajul video al lui Trump * VIDEO Incidente la Washington: Facebook şi YouTube au retras mesajul video al lui Trump * Rusia autorizează blocarea Facebook sau a Youtube în caz de 'cenzură'