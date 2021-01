GALERIE FOTO Nu i-a venit să creadă! Ce poză a primit prezentatoarea televiziunii lui Leeds: „Vor fi 6 săptămâni lungi”

20:20

Pentru a păstra șanse de a prinde unul dintre primele două locuri în clasament, CSM are nevoie de victorie la BudapestaCSM București are parte de un început de an în forță, cu patru meciuri tari în Liga Campionilor. Echipa pregătită de Adi Vasile începe la Budapesta, cu Ferencvaros, urmând ca peste o săptămână să joace la București cu Vipers Kristiansand. După deplasarea la Rostov (23 ianuarie), va avea loc întâlnirea cu Bietigheim, la București, pe 30 ianuarie. ...