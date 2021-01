Ianis Hagi, dorit în Bundesliga de o echipă calificată în optimile Ligii Campionilor

10:30

Ferencvaros - CSM București, duel din grupele Ligii Campionilor la handbal feminin, se joacă astăzi, de la ora 17:00, liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport+.CSM București are parte de un început de an în forță, cu patru meciuri tari în Liga Campionilor. Echipa pregătită de Adi Vasile începe la Budapesta, cu Ferencvaros, urmând ca peste o săptămână să joace la București cu Vipers Kristiansand. ...