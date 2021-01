Reacția Claudiei Pătrăşcanu despre „vacanța” lui Gabi Bădălău cu Bianca Drăgușanu, din Dubai: „A urmat așteptarea…”

21:00

Sunt regii TikTok-ului și o adevărată revelație în mediul online! De la apariția lor în acest peisaj, toată lumea s-a întrebat cât anume au câștigat Alexandra și Ionuț Bodi, din sutele de mii de vizualizări […] The post Incredibil! Câți bani au făcut, de fapt, Alexandra și Ionuț Bodi, din TikTok: „Am zis să facem și noi glume” appeared first on Cancan.ro.