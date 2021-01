Un apropiat al clanului interlop Corduneanu, cercetat de poliție după ce și-a amenințat doi rivali cu o sabie. Totul a fost filmat. VIDEO

23:50

Oana Zăvoranu câștigă pe ”bandă rulantă” procesele cu influencerițele. După ce a „bifat” o ”primă rundă” cu Anda Adam, vedeta din serialul „Sacrificiul” a mai înregistrat două victorii. D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a […] The post Oana Zăvoranu câștigă pe ”bandă rulantă” procesele cu influencerițele appeared first on Cancan.ro.