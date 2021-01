Virgil Popescu: Va exista la nivelul Comisiei Europene un fond prin care vor fi despăgubiţi cei afectaţi de pana de curent

12:10

Joan Chandos Baez s-a născut la 9 ianuarie 1941 în Staten Island, New York. Când avea doar opt ani, Joan a participat la un concert al folkistului Pete Seeger, iar curând a învăţat cântecele acestuia şi a început să le interpreteze. Prima chitară şi-a cumpărat-o în 1957, iar un an mai târziu susţinea primul concert într-un club din Cambridge.Cariera artistei a început în 1959, la Newport Folk Festival. În 1960 a înregistrat primul album, intitulat ''Joan Baez'', care cuprindea o colecţie de cântece tradiţionale, de balade şi de cântece blues acompaniate doar de chitara sa acustică - de pe care s-au făcut remarcate piesele "House of the Rising Sun" şi "Mary Hamilton", potrivit site-ului www.biography.com.Un an mai târziu, în 1961, a apărut ''Joan Baez, Vol. 2'', album distins cu discul de aur. Performanţa a fost repetată şi cu ''Joan Baez in Concert, Part 1'' (1962) şi ''Joan Baez in Concert, Part 2'' (1963). Cele două albume de material live conţineau doar cântece noi. Pe albumul ''Joan Baez in Concert, Part 2'' se află primul cover realizat de Joan Baez după un cântec al lui Bob Dylan.Primul hit al artistei a fost "There but for Fortune", scris de Phil Ochs, în 1965. Artista a fost influenţată de trupele rock din Marea Britanie de la acel moment - The Beatles, The Rolling Stones - ceea ce se poate remarca pe albumul ''Farewell Angelina'' (1965). Acest album cuprinde mai multe cântece scrise de Bob Dylan, printre care ''Farewell Angelina'', ''It's all over Now'', ''Baby Blue''. Baez a apelat la Peter Schickele, un compozitor de muzică clasică, acesta ajutând-o la orchestrarea în stil clasic a următoarelor trei albume: ''Noël'' (1966), ''Joan'' (1967) şi ''Baptism: A Journey Through Our Time'' (1968), precizează site-ul amintit. Foto: (c) RAZVAN CHIRITA / AGERPRES FOTO - Concert susţinut de Joan Baez la Bucureşti, 2004În 1968, Baez a plecat la Nashville, Tenessee, unde a înregistrat două albume - ''Any Day Now'' (1968) şi ''David's Album'' (1969). Tot în 1968, Joan Baez a publicat prima carte de memorii, ''Daybreak''.Un an mai târziu, în 1969, apariţia sa la Woodstock a poziţionat-o pe podiumul internaţional al muzicii. În anul 1971, artista a lansat albumul ''Blessed Are...'' - un mare succes, mai ales prin hitul "The Night They Drove Old Dixie Down". La finalul anului 1971, împreună cu Schickele, a înregistrat două piese ("Rejoice in the Sun" şi "Silent Running") pentru filmul SF ''Silent Running'' (1972). Au urmat albumele ''Come from the Shadows'' (1972), ''Where Are You Now, My Son?'' (1973), ''Gracias a la Vida'' (1974), ''Diamonds & Rust'' (1975) - care a devenit cel mai vândut album al său, ''Gulf Winds'' (1976), ''From Every Stage'' (1976), "Blowin' Away'' (1977), ''Honest Lullaby'' (1979).În 1980, i-a fost acordat titlul de Doctor în Ştiinţe Umane de către Antioch University şi Rutgers University pentru activismul său politic şi pentru universalitatea muzicii sale, iar în 1983, a apărut pentru prima oară la Premiile Grammy, unde a cântat melodia simbol a lui Bob Dylan, ''Blowing in the Wind''. Cartea biografică ''And a Voice to Sing With'' a apărut în 1987 şi a devenit un bestseller New York Times, mai scrie site-ul www.biography.com. Apariţia editorială a fost urmată de albumele ''Speaking of Dreams'' (1989) şi ''Brothers in Arms'' (1991), după care, în 1992, a lansat ''Play Me Backwards'', urmat de albumul live ''Ring Them Bells'' (1995) şi un album de studio - ''Gone from Danger'' (1997). Foto: (c) RAZVAN CHIRITA / AGERPRES FOTO - Joan Baez în concert la Bucureşti, 2004În august 2001, casa de discuri Vanguard a început să reediteze primele 13 albume ale lui Joan Baez, iar casa de producţie A&M a relansat alte şase albume alte artistei în 2003.Albumul ''Dark Chords on a Big Guitar'' (2003) cuprinde cântece compuse de tineri folkişti. În noiembrie 2004, Joan Baez a înregistrat un concert live în New York, transpus pe albumul ''Bowery Songs'', lansat în 2005.Tot în 2004, artista a susţinut un concert la Bucureşti. Foto: (c) RAZVAN CHIRITA / AGERPRES FOTO - Joan Baez în concert la Bucureşti, 2004În februarie 2007, Joan Baez a primit Premiul Grammy pentru întreaga carieră, iar în 2008, a lansat "Day after Tomorrow", conform site-ului www.biography.com.În vara anului 2009, Joan Baez a participat la Newport Folk Festival, fapt ce a marcat a 50-a aniversare a primei sale apariţii în cadrul acestui festival.În mai 2015, la Berlin, Joan Baez a primit titlul ''Amnesty International's Ambassador of Conscience Award'', prin care i se recunoştea contribuţia în lupta pentru drepturile omului. Tot în 2015 a efectuat un turneu în Australia şi Noua Zeelandă, potrivit site-ului artistei, www.joanbaez.com.Joan Baez a susţinut, în ianuarie 2016, un concert aniversar cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani, pe scena New York's Beacon Theatre, unde i-a avut invitaţi pe Judy Collins, David Crosby, Mary Chapin Carpenter, Jackson Browne, Indigo Girls şi Paul Simon, mai scrie site-ul www.biography.com.Joan Baez a concertat în România în 1997 şi în 2004, la invitaţia Fundaţiei Culturale Phoenix. Ambele concerte au avut loc la Sala Palatului din Bucureşti. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Cristian Anghelache)