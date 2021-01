Emily Burghelea, dezvăluire uluitoare despre soțul ei: ”Atunci ne-am despărțit! Era un casanova!” + ”Am intrat în perfuzii la propriu!”

15:50

Un șofer a fost mustruluit, pe nedrept, în trafic, după ce un alt participant la circulație, aflat în fața lui, a făcut o neregularitate în intersecția de la Piața Universității din Capitală. Discuția dintre șoferul […]