Afganistan: Trei persoane, printre care un fost jurnalist, ucise într-un atentat cu bombă la Kabul

05:50

O mare parte a Pakistanului, inclusiv toate marile oraşe, a fost scufundată în întuneric duminică la primele ore în urma unei uriaşe defecţiuni la reţeaua electrică, potrivit unor responsabili, notează AFP.Pana de curent a fost provocată de o defecţiune survenită la orele 23.41 (18.41 GMT) în sudul ţării, a făcut cunoscut ministrul energiei, Omar Ayub Khan, pe Twitter, afirmând că se bazează pe primele elemente disponibile. 132 kv Grids Around Lahore Energized including 11kv. 1. Shadman2. Qartaba3. Mc Leod Road4. Gulshan Ravi.5. Fort.6. Saidpur7. Shamke.8. Saghian 9. Ravi. 10. Bund Road.11. Badami Bagh.12. Sabzar.13. Sheikhupura. 14. Orient.15. Sapphire.— Omar Ayub Khan (@OmarAyubKhan) January 10, 2021 "Defecţiunea a afectat sistemul de transmisie al ţării ceea ce a dus la oprirea centralelor", a explicat el.Pana de curent a afectat toate marile oraşe ale ţării, printre care capitala Islamabad, cea economică, Karachi, precum şi al doilea oraş ca mărime la ţării, Lahore. Foto: (c) SOHAIL SHAHZAD/EPA Curentul electric a revenit în unele zone din ţară şi numeroase echipe lucrau duminică dimineaţă pentru a-l restabili în restul ţării, a indicat Ministerul Energiei.Netblocks, o organizaţie neguvernamentală care înregistrează problemele de internet, a subliniat că, urmare a defecţiunii la reţeaua electrică, conectivitatea în Pakistan a scăzut, stabilizându-se la "62% din nivelul obişnuit", potrivit contului său de Twitter. Update: Real-time telemetry show few signs of recovery as #Pakistan's power grid failure continues into its 6th hour; national internet connectivity is now down to 52% of ordinary levels with growing impact observed on #Islamabad ???? #BlackoutPakistan?? https://t.co/9UFc6mpfTj pic.twitter.com/YRr7FS9OAV— NetBlocks.org (@netblocks) January 10, 2021 Întreruperile în difuzarea energiei electrice sunt frecvente în Pakistan, ţară cu 210 milioane de locuitori care se confruntă de mai mulţi ani cu o criză energetică cronică şi al cărei sistem de distribuţie este complex şi vechi. Numeroşi pakistanezi sunt lipsiţi de curent mai multe ore în timpul zilei, situaţie care se agravează în perioada căldurii estivale. AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Alexandru Cojocaru)